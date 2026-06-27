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27 июня 2026, 23:19 | Обновлено 27 июня 2026, 23:22
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ФОТО. Звезду Челси раскритиковали из-за новой прически

Алехандро Гарначо обвинили в культурной апроприации

27 июня 2026, 23:19 | Обновлено 27 июня 2026, 23:22
171
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ФОТО. Звезду Челси раскритиковали из-за новой прически
X. Алехандро Гарначо
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Вингер «Челси» Алехандро Гарначо оказался в центре скандала после того, как показал свою новую прическу.

21-летний аргентинец опубликовал в TikTok видео, на котором продемонстрировал волосы, полностью заплетенные в косы у кожи головы.

В соцсетях часть фанатов раскритиковала футболиста, обвинив его в культурной апроприации. В частности, речь идет о прическах вроде cornrows и box braids, которые имеют глубокие корни в африканских культурах и могут быть символом идентичности, статуса или исторического наследия.

«Гарначо вообще знает, что это культурная апроприация?» – написал один из пользователей.

«Ты не слышал, что культурная апроприация – это неправильно, или тебе просто все равно?» – добавил другой.

Еще один фанат отметил: «Он не понимает, что это культурная апроприация?».

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Гарначо перешел в «Челси» прошлым летом из «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов фунтов. В дебютном сезоне на «Стэмфорд Бридж» он не смог стабильно проявить себя в АПЛ, забив лишь один гол в 24 матчах чемпионата.

В то же время в кубковых турнирах аргентинец был результативнее – 7 голов в 19 поединках Кубка Англии, Кубка лиги и Лиги чемпионов.

Из-за не слишком яркого сезона Гарначо не попал в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2032 года.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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