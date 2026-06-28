Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы L ЧМ-2026 28 июня в 00:00
В ночь на 28 июня сборные Панамы и Англия проведут матч третьего тура группы L чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча начнется в 00:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Панамой и Англией в квартете L на мундиале играют команды Хорватии и Ганы.
Наставник Панамы – Томас Кристиансен. Сборную Испании тренирует Томас Тухель.
Календарь и результаты матчей в группе L ЧМ-2026:
- 17.06. 23:00. Англия – Хорватия – 4:2
- 18.06. 02:00. Гана – Панама – 1:0
- 23.06. 23:00. Англия – Гана – 0:0
- 24.06. 02:00. Панама – Хорватия – 0:1
- 28.06. 00:00. Панама – Англия
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана
Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 27 июня в 1/16 финала вышли сразу девять сборных
Мампасси оказался в центре скандала