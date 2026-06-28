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Панама
28.06.2026 00:00 – перерыв 0 : 0
Англия
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Чемпионат мира
28 июня 2026, 00:00 |
1790
0

Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы L ЧМ-2026 28 июня в 00:00

28 июня 2026, 00:00 |
1790
0
Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В ночь на 28 июня сборные Панамы и Англия проведут матч третьего тура группы L чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча начнется в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Панамой и Англией в квартете L на мундиале играют команды Хорватии и Ганы.

Наставник Панамы – Томас Кристиансен. Сборную Испании тренирует Томас Тухель.

Календарь и результаты матчей в группе L ЧМ-2026:

  • 17.06. 23:00. Англия – Хорватия – 4:2
  • 18.06. 02:00. Гана – Панама – 1:0
  • 23.06. 23:00. Англия – Гана – 0:0
  • 24.06. 02:00. Панама – Хорватия – 0:1
  • 28.06. 00:00. Панама – Англия
  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана

Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Панама – Англия
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Трансляция матча В эфире

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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