В ночь на 28 июня сборные Панамы и Англия проведут матч третьего тура группы L чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча начнется в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Панамой и Англией в квартете L на мундиале играют команды Хорватии и Ганы.

Наставник Панамы – Томас Кристиансен. Сборную Испании тренирует Томас Тухель.

Календарь и результаты матчей в группе L ЧМ-2026:

17.06. 23:00. Англия – Хорватия – 4:2

– Хорватия – 4:2 18.06. 02:00. Гана – Панама – 1:0

– Панама – 1:0 23.06. 23:00. Англия – Гана – 0:0

24.06. 02:00. Панама – Хорватия – 0:1

– 0:1 28.06. 00:00. Панама – Англия

28.06. 00:00. Хорватия – Гана

Панама – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.