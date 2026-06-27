Почти вся Аргентина смотрит матчи сборной на ЧМ-2026
91,5% телезрителей смотрели матч Аргентина – Австрия
Сборная Аргентины по футболу начала защиту титула чемпиона мира на турнире 2026 года с побед над сборными Алжира (3:0) и Австрии (2:0).
Интерес к футболу в этой южноамериканской стране не передать словами. Во время поединка Аргентина – Австрия 91,5% телезрителей смотрели именно эту игру.
В третьем туре групповой стадии команда Лионеля Скалони сыграет против команды Иордании. Аргентинцы досрочно заняли первое место в квартете и, вероятно, дадут себя проявить резервистам. Матч запланирован на воскресенье и начнется в 5 часов утра по Киеву (23:00 по Буэнос-Айресу). Уже известен следующий соперник южноамериканцев, в 1/16 финала их ждет сборная Кабо-Верде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане хотят заменить украинца на Ромеро
Информация, к которой нужно относиться крайне критично, но лучше узнать о ней до «момента истины»