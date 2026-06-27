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Чемпионат мира
27 июня 2026, 23:12 |
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Почти вся Аргентина смотрит матчи сборной на ЧМ-2026

91,5% телезрителей смотрели матч Аргентина – Австрия

27 июня 2026, 23:12 |
123
0
Почти вся Аргентина смотрит матчи сборной на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу начала защиту титула чемпиона мира на турнире 2026 года с побед над сборными Алжира (3:0) и Австрии (2:0).

Интерес к футболу в этой южноамериканской стране не передать словами. Во время поединка Аргентина – Австрия 91,5% телезрителей смотрели именно эту игру.

В третьем туре групповой стадии команда Лионеля Скалони сыграет против команды Иордании. Аргентинцы досрочно заняли первое место в квартете и, вероятно, дадут себя проявить резервистам. Матч запланирован на воскресенье и начнется в 5 часов утра по Киеву (23:00 по Буэнос-Айресу). Уже известен следующий соперник южноамериканцев, в 1/16 финала их ждет сборная Кабо-Верде.

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Руслан Полищук Источник: ФИФА
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