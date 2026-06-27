Более 13 тысяч аргентинцев не допустят на ЧМ по необычной причине
Тот, кто не платит алименты, не сможет посещать матчи чемпионата мира
Более 13 000 футбольных болельщиков из Аргентины не смогут попасть на стадионы ЧМ-2026.
Аргентинские власти решили ввести санкции в отношении футбольных фанатов, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание детей. Благодаря совместной базе данных со странами Северной Америки Буэнос-Айрес получил эффективный инструмент воздействия на правонарушителей. Большое количество мужчин выехало из Аргентины в Мексику, США и Канаду, чтобы посетить ЧМ-2026. По запросу аргентинского правительства американские власти будут запрещать вход на местные стадионы тем, кто находится в «черном списке». На данный момент он содержит более 13 000 имен. При этом наличие визы, билета и оплаченной поездки не будет иметь значения.
Сборная Аргентины после двух туров группового этапа ЧМ-2026 имеет в своём активе шесть очков и возглавляет группу J. Заключительный матч в своей группе команда Лионеля Скалони сыграет в воскресенье, 28 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 27 июня в 1/16 финала вышли сразу девять сборных
Украинского форварда хотят видеть в Турции