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  4. Более 13 тысяч аргентинцев не допустят на ЧМ по необычной причине
Чемпионат мира
27 июня 2026, 20:21 |
835
0

Более 13 тысяч аргентинцев не допустят на ЧМ по необычной причине

Тот, кто не платит алименты, не сможет посещать матчи чемпионата мира

27 июня 2026, 20:21 |
835
0
Более 13 тысяч аргентинцев не допустят на ЧМ по необычной причине
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Аргентины
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Более 13 000 футбольных болельщиков из Аргентины не смогут попасть на стадионы ЧМ-2026.

Аргентинские власти решили ввести санкции в отношении футбольных фанатов, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание детей. Благодаря совместной базе данных со странами Северной Америки Буэнос-Айрес получил эффективный инструмент воздействия на правонарушителей. Большое количество мужчин выехало из Аргентины в Мексику, США и Канаду, чтобы посетить ЧМ-2026. По запросу аргентинского правительства американские власти будут запрещать вход на местные стадионы тем, кто находится в «черном списке». На данный момент он содержит более 13 000 имен. При этом наличие визы, билета и оплаченной поездки не будет иметь значения.

Сборная Аргентины после двух туров группового этапа ЧМ-2026 имеет в своём активе шесть очков и возглавляет группу J. Заключительный матч в своей группе команда Лионеля Скалони сыграет в воскресенье, 28 июня.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Андрей Плыгун Источник: OneFootball
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