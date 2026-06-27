Хорватия – Гана. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира

Обнародованы составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Ганы.

Примет игру стадион «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

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Гана после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место группы. Хорватия с тремя пунктами идет на третьем месте.

Лидером квартета с 4 баллами являются англичане а аутсайдером – Панама с 0 пунктов.

Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Хорватия – Гана: