Хорватия – Гана. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира
Поединок стартует в 00:00 по киевскому времени
Обнародованы составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Ганы.
Примет игру стадион «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.
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Гана после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место группы. Хорватия с тремя пунктами идет на третьем месте.
Лидером квартета с 4 баллами являются англичане а аутсайдером – Панама с 0 пунктов.
Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Хорватия – Гана:
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