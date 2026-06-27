ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 27 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​​Вечером 27 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

3-й тур, 27 июня 2026

28.06.26. 00:00. Панама – Англия

28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана

28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия

28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия

28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)

(6 очков), (4), Южная Корея (3), Чехия (1) 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)

(7), (4), (4), Катар (1) 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

(7), (7), Шотландия (3), Гаити (0) 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)

(6), (4), (4), Турция (3) 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)

(6), (6), (4), Кюрасао (1) 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)

(7), (5), (4), Тунис (0) 🔹 Группа G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)

(5), (5), Иран (3), Новая Зеландия (1) 🔹 Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)

(7), (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2) 🔹 Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)

(9), (6), (3), Ирак (0) 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)

(6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0) 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)

(6), (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0) 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)

Инфографика

28.06.26. 00:00. Панама – Англия

28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана

28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия

28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия

28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина