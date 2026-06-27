ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 27 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 27 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
3-й тур, 27 июня 2026
- 28.06.26. 00:00. Панама – Англия
- 28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана
- 28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
- 28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия
- 28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия
- 28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
- 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
- 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
- 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)
- 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
- 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
- 🔹 Группа G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)
- 🔹 Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)
- 🔹 Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)
- 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)
- 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
- 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)
Инфографика
28.06.26. 00:00. Панама – Англия
28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана
28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия
28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия
28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина
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