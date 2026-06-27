Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 27 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
27 июня 2026, 22:59 | Обновлено 27 июня 2026, 23:06
53
0

ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 27 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 22:59 | Обновлено 27 июня 2026, 23:06
53
0
ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 27 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​​​Вечером 27 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

3-й тур, 27 июня 2026

  • 28.06.26. 00:00. Панама – Англия
  • 28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана
  • 28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
  • 28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия
  • 28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия
  • 28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
  • 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
  • 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)
  • 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
  • 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)
  • 🔹 Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)
  • 🔹 Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)
  • 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)
  • 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
  • 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)

Инфографика

28.06.26. 00:00. Панама – Англия

28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана

28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия

28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия

28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина

По теме:
Модрич догонит Нойера по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира
Хорватия – Гана. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира
Почти вся Аргентина смотрит матчи сборной на ЧМ-2026
смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу сборная Панамы по футболу сборная Англии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Ганы по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Узбекистана по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Алжира по футболу сборная Австрии по футболу сборная Иордании по футболу сборная Аргентины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Футбол | 27 июня 2026, 10:47 25
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай

Информация о переходе форварда сборной Украины в чемпионат Турции оказалась ложной

Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Бокс | 26 июня 2026, 23:47 0
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса

Промоутер считает, что Александр совершил интересный ход

Верес просматривает двух украинских игроков
Футбол | 27.06.2026, 21:09
Верес просматривает двух украинских игроков
Верес просматривает двух украинских игроков
Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!
Футбол | 27.06.2026, 14:53
Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!
Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!
Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 27.06.2026, 07:32
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 3
Бокс
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
26.06.2026, 08:28 20
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем