Федерация Уругвая бросила футболистов сборной в Мексике, отменив чартер

Сборная Уругвая стала главным разочарованием чемпионата мира наряду с национальной командой Турции. Футболисты Марсело Бьелсы на старте мундиаля не смогли обыграть Саудовскую Аравию (1:1), удивили ничьей с Кабо-Верде (2:2), а в решающем поединке уступили Испании (0:1) и с двумя очками завершили выступления.

По ходу турнира Бьелса устраивал скандалы с прессой, организаторами чемпионата мира, а также со своими подопечными перед решающим матчем. Но виноваты и футболисты. Уругвайская федерация приняла решение отказаться от чартерного рейса для национальной сборной, и теперь игроки вынуждены добираться домой по своему усмотрению. Основным выбором станут коммерческие авиарейсы.

Сборная Уругвая дважды выигрывала чемпионат мира (1930 и 1950) и 15 раз – Кубок Америки.