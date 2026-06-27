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Чемпионат мира
27 июня 2026, 22:13 | Обновлено 27 июня 2026, 23:00
2346
4

Федерация Уругвая бросила футболистов сборной в Мексике, отменив чартер

Игроки сборной Уругвая будут добираться домой своим ходом

27 июня 2026, 22:13 | Обновлено 27 июня 2026, 23:00
2346
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Федерация Уругвая бросила футболистов сборной в Мексике, отменив чартер
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Муслера
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Сборная Уругвая стала главным разочарованием чемпионата мира наряду с национальной командой Турции. Футболисты Марсело Бьелсы на старте мундиаля не смогли обыграть Саудовскую Аравию (1:1), удивили ничьей с Кабо-Верде (2:2), а в решающем поединке уступили Испании (0:1) и с двумя очками завершили выступления.

По ходу турнира Бьелса устраивал скандалы с прессой, организаторами чемпионата мира, а также со своими подопечными перед решающим матчем. Но виноваты и футболисты. Уругвайская федерация приняла решение отказаться от чартерного рейса для национальной сборной, и теперь игроки вынуждены добираться домой по своему усмотрению. Основным выбором станут коммерческие авиарейсы.

Сборная Уругвая дважды выигрывала чемпионат мира (1930 и 1950) и 15 раз – Кубок Америки.

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Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
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Добрі люди. В Африці їх уже з'їли б.
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+3
Браво федерація!)
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+3
Придурки 
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0
🤡
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