Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 3 привоза на ЧМ. Известный вратарь извинился перед всей страной
Чемпионат мира
27 июня 2026, 14:21 | Обновлено 27 июня 2026, 14:59
839
0

3 привоза на ЧМ. Известный вратарь извинился перед всей страной

Фернандо Муслера провел ужасающий мундиаль

27 июня 2026, 14:21 | Обновлено 27 июня 2026, 14:59
839
0
3 привоза на ЧМ. Известный вратарь извинился перед всей страной
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь национальной сборной Уругвая Фернандо Муслера обратился к болельщикам после поражения от Испании (0:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, которое привело к вылету команды из мундиаля:

«Я никогда ни от кого не прятался и всегда смотрел трудностям прямо в глаза. Это прекрасная возможность обратиться ко всем уругвайцам.

Я никогда не думал, что из-за футбола придется так страдать. Особенно учитывая весь тот тяжелый труд и подготовку, о которых я рассказывал ребятам в раздевалке после матча, когда все немного успокоились. К сожалению, несмотря на всю эту подготовку, мне не удалось показать хороший результат на чемпионате мира.

Я прошу прощения у команды и у всего уругвайского народа, хотя понимаю, что этого недостаточно».

На чемпионате мира 2026 года Муслера допустил три результативные ошибки, что стало антирекордом в истории турнира.

По теме:
Тухель подтвердил. Защитник сборной Англии получил мышечную травму
Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!
Игрок Манчестер Юнайтед порвал кресты и вылетел с чемпионата мира
Фернандо Муслера ЧМ-2026 по футболу сборная Уругвая по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 27 июня 2026, 02:04 19
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо

УПЛ официально провела жеребьевку календаря нового чемпионата

Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 27 июня 2026, 06:32 2
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса

Агит поблагодарил Усика за великолепную карьеру

Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Бокс | 26.06.2026, 21:21
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Украинский топ-клуб может остаться без тренера. Его ожидают в сборной
Футбол | 27.06.2026, 15:29
Украинский топ-клуб может остаться без тренера. Его ожидают в сборной
Украинский топ-клуб может остаться без тренера. Его ожидают в сборной
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Футбол | 27.06.2026, 10:00
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
26.06.2026, 23:59
Футбол
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 5
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
26.06.2026, 14:35
Волейбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем