3 привоза на ЧМ. Известный вратарь извинился перед всей страной

Вратарь национальной сборной Уругвая Фернандо Муслера обратился к болельщикам после поражения от Испании (0:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, которое привело к вылету команды из мундиаля:

«Я никогда ни от кого не прятался и всегда смотрел трудностям прямо в глаза. Это прекрасная возможность обратиться ко всем уругвайцам.

Я никогда не думал, что из-за футбола придется так страдать. Особенно учитывая весь тот тяжелый труд и подготовку, о которых я рассказывал ребятам в раздевалке после матча, когда все немного успокоились. К сожалению, несмотря на всю эту подготовку, мне не удалось показать хороший результат на чемпионате мира.

Я прошу прощения у команды и у всего уругвайского народа, хотя понимаю, что этого недостаточно».

На чемпионате мира 2026 года Муслера допустил три результативные ошибки, что стало антирекордом в истории турнира.