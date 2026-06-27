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Англия
27 июня 2026, 17:35 |
642
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продал нападающего в чемпионат Бразилии

Алехо Велис перешел в Баию

27 июня 2026, 17:35 |
642
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продал нападающего в чемпионат Бразилии
ФК Баия
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Бразильский клуб «Байя» официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим лондонского «Тоттенхэма» Алехо Велисом.

По данным СМИ, сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 9 миллионов евро.

Алехо Велис перешёл в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Росарио Сентраль», но за это время успел сыграть за клуб лишь 8 матчей и забил 1 гол.

В 2026 году Алехо Велис на правах аренды провёл 24 матча за «Росарио Сентраль», отличившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее «Тоттенхэм» договорился о контракте с Сандро Тонали.

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Баия Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бразилии по футболу Росарио Сентраль
Дмитрий Вус Источник: ФК Баия
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