ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продал нападающего в чемпионат Бразилии
Алехо Велис перешел в Баию
Бразильский клуб «Байя» официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим лондонского «Тоттенхэма» Алехо Велисом.
По данным СМИ, сумма трансфера 22-летнего футболиста составила 9 миллионов евро.
Алехо Велис перешёл в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Росарио Сентраль», но за это время успел сыграть за клуб лишь 8 матчей и забил 1 гол.
В 2026 году Алехо Велис на правах аренды провёл 24 матча за «Росарио Сентраль», отличившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее «Тоттенхэм» договорился о контракте с Сандро Тонали.
😎 Ale no CT! #BBMP #Alejo pic.twitter.com/VCclQAvbrq— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 26, 2026
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