Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
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WTA
27 июня 2026, 17:39 |
294
0

ОЛЕЙНИКОВА: «WTA не хотят объяснений, как пропаганда связана со спортом»

Александра дала интервью каналу CNN

27 июня 2026, 17:39 |
294
0
ОЛЕЙНИКОВА: «WTA не хотят объяснений, как пропаганда связана со спортом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 49) дала интервью каналу CNN, в котором рассказала о войне в Украине, о тренировках во время воздушных тревог и о нежелании WTA (Женская теннисная ассоциация) что-то предпринимать по поводу российских и белорусских теннисистов.

– Александра Олейникова единственная профессиональная теннисистка, которая живет и тренируется в зоне боевых действий.

– Когда я в Украине, к некоторым вещам привыкаешь со временем. Но, конечно, это тренировки во время воздушных тревог. Бывает, что нет электричества, и тогда я провожу несколько часов на корте, еще полтора часа в тренажерном зале, а потом еще поднимаюсь по лестнице.

– Почему вы хотите быть в Украине?

– Для меня не все сводится только к теннису. Я поняла, что время – это самое ценное.

– Олейникова обратилась к WTA после того, как российские и белорусские теннисистки поставили лайки в социальных сетях под публикациями пропагандистов и поклонников путина. WTA ничего не сделала, чтобы расследовать эту ситуацию.

– Они не хотят, чтобы я называла имена игроков. Не хотят, чтобы я объясняла, как пропаганда связана со спортом, потому что, по их мнению, это может негативно повлиять на этих спортсменов. Каждый день гибнут люди, а россияне, как я уже говорила, используют спорт для распространения своей пропаганды. Их абсолютно не интересует мир.

– Для вас поддержка Украины важнее теннисной карьеры?

– Да, безусловно. Потому что это моя страна. Потому что я вижу, как там гибнут люди. Мое будущее и мои мечты связаны с Украиной. Я хочу жить там. Я хочу увидеть мир.

В заявлении для CNN WTA сообщила, что осуждает российское вторжение в Украину и полностью поддерживает украинских теннисисток. Ассоциация подчеркнула, что хочет обеспечить профессиональную и уважительную среду абсолютно для всех спортсменов.

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Алина Грушко Источник: CNN
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