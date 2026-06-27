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  4. ПСЖ твердо намерен подписать звезду сборной Франции за 70 млн евро
Франция
27 июня 2026, 17:31 |
1002
0

ПСЖ твердо намерен подписать звезду сборной Франции за 70 млн евро

Аклиуш летом может переехать в Париж

27 июня 2026, 17:31 |
1002
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ПСЖ твердо намерен подписать звезду сборной Франции за 70 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Магнес Аклиуш
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ПСЖ проявляет активный интерес к вингеру «Монако» и сборной Франции Магнесу Аклиушу.

Как сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, за 24-летним талантом «Монако» внимательно следят еще два клуба Английской Премьер-лиги, однако парижане значительно опережают их в борьбе за футболиста. Ожидается, что восходящая звезда «Ле Бле» присоединится к столичному клубу уже этим летом.

«Монако» не против рассмотреть предложения по Аклиушу, однако хочет за своего игрока не менее 70 миллионов евро. В прошлом сезоне Магнес забил 7 голов и отдал 11 голевых передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.

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Магнес Аклиуш сборная Франции по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы ПСЖ
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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