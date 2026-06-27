ПСЖ твердо намерен подписать звезду сборной Франции за 70 млн евро
Аклиуш летом может переехать в Париж
ПСЖ проявляет активный интерес к вингеру «Монако» и сборной Франции Магнесу Аклиушу.
Как сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, за 24-летним талантом «Монако» внимательно следят еще два клуба Английской Премьер-лиги, однако парижане значительно опережают их в борьбе за футболиста. Ожидается, что восходящая звезда «Ле Бле» присоединится к столичному клубу уже этим летом.
«Монако» не против рассмотреть предложения по Аклиушу, однако хочет за своего игрока не менее 70 миллионов евро. В прошлом сезоне Магнес забил 7 голов и отдал 11 голевых передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.
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