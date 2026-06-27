Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы хотим выигрывать каждый матч»
Вингер сборной Франции прокомментировал победу над Норвегией
Вингер сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал победу над национальной сборной Норвегии (4:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Мы остаемся сосредоточенными. Это был важный матч, ведь мы хотели занять первое место в группе. Мы стремимся выигрывать каждый матч и будем сохранять сосредоточенность, ведь следующие игры ещё важнее».
В игре против Норвегии Усман Дембеле оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.
Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места, набрав 9 очков из 9 возможных. Норвегия заняла второе место с 6 очками и в 1/16 финала сыграет с Кот-д'Ивуаром.
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