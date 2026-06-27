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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы хотим выигрывать каждый матч»
Чемпионат мира
27 июня 2026, 14:27 |
72
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы хотим выигрывать каждый матч»

Вингер сборной Франции прокомментировал победу над Норвегией

27 июня 2026, 14:27 |
72
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы хотим выигрывать каждый матч»
ФИФА
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Вингер сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал победу над национальной сборной Норвегии (4:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы остаемся сосредоточенными. Это был важный матч, ведь мы хотели занять первое место в группе. Мы стремимся выигрывать каждый матч и будем сохранять сосредоточенность, ведь следующие игры ещё важнее».

В игре против Норвегии Усман Дембеле оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места, набрав 9 очков из 9 возможных. Норвегия заняла второе место с 6 очками и в 1/16 финала сыграет с Кот-д'Ивуаром.

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сборная Франции по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу Усман Дембеле
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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