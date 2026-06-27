«Играет лишь на себя». Тренер ЛНЗ вынес жесткий вердикт звездному легионеру

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев высказался по поводу 27-летнего кабовердинского вингера черкасской команды Эйнела Соареша.

В январе звездный легионер неожиданно покинул клуб, отправившись в аренду в словацкий «Тренчин». По слухам, футболист отказался выполнять требования тренера. Сам Соареш объяснял свой уход войной в Украине. Пономарев косвенно подтвердил, что у Эйнела были проблемы с дисциплиной.

«Не думаю [о возвращении Эйнела], потому что футболист, каким бы талантливым он ни был, по его мнению, должен приносить пользу команде, он должен играть на команду. Футбол – это командный вид спорта. Да, он может обыграть трёх-четырёх игроков, но он не приносит пользу команде. Он не играет в обороне, он не доигрывает моменты, он не играет на общий результат, он играет так, как ему хочется. Я не думаю, что он в какой-либо качественной команде сможет играть или принести пользу, поэтому я даже не рассматриваю его сейчас», – признался специалист.

В прошлом сезоне Соареш успел сыграть в составе ЛНЗ восемь матчей, но результативными действиями не отличился.