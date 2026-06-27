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  4. Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 18:21 |
526
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Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках

Тренер черкасской команды считает, что «Гент» не сильнее «Полесья», «Шахтера» или «Динамо»

27 июня 2026, 18:21 |
526
0
Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев оценил перспективы черкасской команды в еврокубках.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций ЛНЗ сыграет против бельгийского «Гента». Пономарев считает, что в этом противостоянии «нет ничего невозможного».

«Что касается соперника – это чемпионат Бельгии. Через этот чемпионат проходит очень много футболистов, которые затем играют в ТОП-5 чемпионатов Европы. И это очень серьёзные футболисты. Если я не ошибаюсь, в «Генте» 18 легионеров. Мы делали такой предварительный анализ – 18 легионеров. Это серьёзная команда. Команда, представляющая серьезный чемпионат. Если проанализировать чемпионат Бельгии – это довольно интенсивный чемпионат, поэтому нужно соответственно готовиться к этой команде. Но я еще раз повторяю то, что говорил футболистам на протяжении всего сезона – нет ничего невозможного. Я считаю, что мы сможем составить конкуренцию «Генту». Это показали наши матчи и с киевским «Динамо», и с «Шахтером», и с тем же «Полесьем». Я считаю, что эти команды далеко не слабее «Гента», – сказал специалист.

Первый матч с «Гентом» команда Пономарева сыграет 23 июля. Ответный матч состоится 30 июля.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Лига конференций Гент
Андрей Плыгун Источник: ФК ЛНЗ
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