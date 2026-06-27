Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев оценил перспективы черкасской команды в еврокубках.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций ЛНЗ сыграет против бельгийского «Гента». Пономарев считает, что в этом противостоянии «нет ничего невозможного».

«Что касается соперника – это чемпионат Бельгии. Через этот чемпионат проходит очень много футболистов, которые затем играют в ТОП-5 чемпионатов Европы. И это очень серьёзные футболисты. Если я не ошибаюсь, в «Генте» 18 легионеров. Мы делали такой предварительный анализ – 18 легионеров. Это серьёзная команда. Команда, представляющая серьезный чемпионат. Если проанализировать чемпионат Бельгии – это довольно интенсивный чемпионат, поэтому нужно соответственно готовиться к этой команде. Но я еще раз повторяю то, что говорил футболистам на протяжении всего сезона – нет ничего невозможного. Я считаю, что мы сможем составить конкуренцию «Генту». Это показали наши матчи и с киевским «Динамо», и с «Шахтером», и с тем же «Полесьем». Я считаю, что эти команды далеко не слабее «Гента», – сказал специалист.