ПОНОМАРЕВ: «Продажа Проспера в Шахтер? Это было правильное решение»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев высказался по поводу продажи нигерийского вингера Проспера Оба донецкому «Шахтеру».

Легионер перешел в состав «горняков» в декабре 2025 года за 4,5 млн евро. Это был один из самых громких трансферов в украинском футболе за последнее время. На момент перехода Проспер успел сыграть за ЛНЗ 17 матчей, отличившись 8 голами и 4 голевыми передачами. Несмотря на высокую результативность и эффективность игрока, Пономарев считает, что клуб поступил правильно, отпустив его в донецкий клуб.

«Клуб должен развиваться постепенно. Я бы не хотел, чтобы наш клуб развивался скачками, чтобы это происходило ситуативно. Ему поступило предложение от клуба, который будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов. Это было лучшее предложение с индивидуальной точки зрения, и для него как для футболиста, и для клуба – неплохое предложение. И поэтому я считаю, что на данном этапе клуб поступил правильно. Нам нужно было показать другим футболистам, что мы готовы отпускать их, если более сильные клубы будут ими интересоваться», – пояснил тренер.

В прошлом сезоне ЛНЗ финишировал на втором месте в УПЛ, уступив только «Шахтеру».