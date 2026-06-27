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  4. ПОНОМАРЕВ: «Продажа Проспера в Шахтер? Это было правильное решение»
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 17:44 |
556
0

ПОНОМАРЕВ: «Продажа Проспера в Шахтер? Это было правильное решение»

ЛНЗ должен был показать пример другим игрокам

27 июня 2026, 17:44 |
556
0
ПОНОМАРЕВ: «Продажа Проспера в Шахтер? Это было правильное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Проспер Оба
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев высказался по поводу продажи нигерийского вингера Проспера Оба донецкому «Шахтеру».

Легионер перешел в состав «горняков» в декабре 2025 года за 4,5 млн евро. Это был один из самых громких трансферов в украинском футболе за последнее время. На момент перехода Проспер успел сыграть за ЛНЗ 17 матчей, отличившись 8 голами и 4 голевыми передачами. Несмотря на высокую результативность и эффективность игрока, Пономарев считает, что клуб поступил правильно, отпустив его в донецкий клуб.

«Клуб должен развиваться постепенно. Я бы не хотел, чтобы наш клуб развивался скачками, чтобы это происходило ситуативно. Ему поступило предложение от клуба, который будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов. Это было лучшее предложение с индивидуальной точки зрения, и для него как для футболиста, и для клуба – неплохое предложение. И поэтому я считаю, что на данном этапе клуб поступил правильно. Нам нужно было показать другим футболистам, что мы готовы отпускать их, если более сильные клубы будут ими интересоваться», – пояснил тренер.

В прошлом сезоне ЛНЗ финишировал на втором месте в УПЛ, уступив только «Шахтеру».

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Проспер Оба Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК ЛНЗ
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