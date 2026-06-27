ПОНОМАРЕВ: «Мне не нравилась игра ЛНЗ, но она приносила результат»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил игру и результаты своей команды в прошлом сезоне.

Черкасцы финишировали на втором месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 60 очков в 30 матчах. Лучший результат продемонстрировал только донецкий «Шахтер».

«Мы играли большую часть чемпионата по схеме 5-3-2. Мне далеко не всё нравилось, в том числе игра нашей команды, но эта игра давала результат. И для меня было важно, чтобы в конце сезона команда ЛНЗ попала в еврокубки, чтобы по возможности заняла призовое место. Я не думаю, что если бы мы при суперкрасивой игре заняли 10-е место, это кого-то устроило бы. Я вообще не понимаю, как это может кого-то устроить. Я никогда этого не скрывал, мы всегда играли на результат. И это, я считаю, останется в истории футбольного клуба. А займи сегодня седьмое место – завтра никто и не вспомнит», – пояснил специалист.