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  4. ПОНОМАРЕВ: «Мне не нравилась игра ЛНЗ, но она приносила результат»
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 16:52 |
178
0

ПОНОМАРЕВ: «Мне не нравилась игра ЛНЗ, но она приносила результат»

Откровенное признание тренера

27 июня 2026, 16:52 |
178
0
ПОНОМАРЕВ: «Мне не нравилась игра ЛНЗ, но она приносила результат»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил игру и результаты своей команды в прошлом сезоне.

Черкасцы финишировали на втором месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 60 очков в 30 матчах. Лучший результат продемонстрировал только донецкий «Шахтер».

«Мы играли большую часть чемпионата по схеме 5-3-2. Мне далеко не всё нравилось, в том числе игра нашей команды, но эта игра давала результат. И для меня было важно, чтобы в конце сезона команда ЛНЗ попала в еврокубки, чтобы по возможности заняла призовое место. Я не думаю, что если бы мы при суперкрасивой игре заняли 10-е место, это кого-то устроило бы. Я вообще не понимаю, как это может кого-то устроить. Я никогда этого не скрывал, мы всегда играли на результат. И это, я считаю, останется в истории футбольного клуба. А займи сегодня седьмое место – завтра никто и не вспомнит», – пояснил специалист.

Благодаря «серебру» чемпионата Украины в прошлом сезоне ЛНЗ получило возможность сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Соперником черкасцев станет бельгийский «Гент». Первый матч состоится 23 июля, второй – 30 июля.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ФК ЛНЗ
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