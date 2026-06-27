Соглашение достигнуто. ЛНЗ готовит трансфер нападающего-легионера

Тунисский нападающий «Сфаксьена» Омар Бен Али привлекает внимание ЛНЗ. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, стороны достигли соглашения по контракту сроком на пять лет, который будет подписан после медомотра, запланированого на ближайшие дни. Сумма сделки составит 1,3 миллиона евро.

В прошедшем сезон на счету Омара Бен Али 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ выбрал стадион на еврокубковые матчи.