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Чемпионат мира
27 июня 2026, 15:53 | Обновлено 27 июня 2026, 16:58
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Алжир – Австрия

28 июня в 05:00 состоится игра третьего тура группового этапа ЧМ

27 июня 2026, 15:53 | Обновлено 27 июня 2026, 16:58
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Алжир – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 28 июня, в 05:00 состоится игра третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Сборные Алжира и Австрии встретятся в матче за второе место группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Илгиз Танташев из Узбекистана.

Перед заключительным туром группового этапа Австрия и Алжир имеют по три очка после побед над Иорданией и поражений от Аргентины, из-за чего гарантированно разделят между собой второе и третье места. Сейчас выше в таблице находятся австрийцы, поскольку имеют лучшую разницу мячей (0 против -2).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Алжир – Австрия

Видеотрансляцию матча проводит телеканал MEGOGO Футбол 3
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Трансляция матча В эфире
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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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