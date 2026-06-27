Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Алжир – Австрия
28 июня в 05:00 состоится игра третьего тура группового этапа ЧМ
В воскресенье, 28 июня, в 05:00 состоится игра третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Сборные Алжира и Австрии встретятся в матче за второе место группы J на стадионе в Канзас-Сити, США.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи будет Илгиз Танташев из Узбекистана.
Перед заключительным туром группового этапа Австрия и Алжир имеют по три очка после побед над Иорданией и поражений от Аргентины, из-за чего гарантированно разделят между собой второе и третье места. Сейчас выше в таблице находятся австрийцы, поскольку имеют лучшую разницу мячей (0 против -2).
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Алжир – Австрия
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