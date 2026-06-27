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  4. Сачко рассказал о тенденциях, которые увидел на чемпионате мира
Чемпионат мира
27 июня 2026, 15:22 |
118
0

Сачко рассказал о тенденциях, которые увидел на чемпионате мира

Эксперт оценил матчи ЧМ

27 июня 2026, 15:22 |
118
0
Сачко рассказал о тенденциях, которые увидел на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный в прошлом нападающий, а затем тренер Василий Сачко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем ЧМ в США, Мексике и Канаде отличается от предыдущих:

– Прежде всего, своим форматом. Уже только расширение количества участников финальной части до 48 сборных заставило тренеров больше внимания уделять стратегии. Ведь на длинной дистанции важно сохранить запас сил, тем более что приходится играть при сложных условиях погоды.

Также убеждаешься, что футбол становится все универсальнее. Стираются традиционные амплуа. Взять хотя бы нападающих, уже канули в Лету форварды, заточенные исключительно на игру в штрафной площадке. Сейчас этого недостаточно. Нападающий должен уметь не только искусно завершать атаки, но и при потере мяча – прессинговать, при необходимости отрабатывать в обороне.

– Когда уж речь зашла о нападающих-коллегах по амплуа, то кого бы вы выделили среди участников мирового форума?

– Чемпионат радует высокой результативностью, но в этом заслуга не только нападающих. Многие забивают и защитники, полузащитники. Эволюция.

Я оригиналом не буду, потому что в восторге от игры голеадоров всех грандов. Хочу пожелать им точности и в раунде плей-офф, где уровень визави будет выше.

– Расширение количества участников финальной части до 48 сборных – это просчет организаторов?

– Перед началом ЧМ я достаточно скептически относился к этому формату. Однако постепенно изменил свою точку зрения. Сейчас мне все нравится. Была возможность убедиться, что даже на не футбольных континентах уже научились хорошо играть. Взять хотя бы в пример ту же сборную Кабо-Верде, которая вышла из группы. Поэтому организаторы не прогадали.

- Уже две сборные, Турции и Уругвая, которым специалисты предрекали успешное выступление на ЧМ, вынуждены досрочно возвращаться домой.

– Я также считал, что те же турки будут на виду, по крайней мере, видел их среди участников 1/8 финала. На этот раз туркам явно не везло, но с другой стороны это их вина, растратив столько голевых моментов на групповом этапе.

– Тогда, напоследок, действия какой сборной пока наиболее универсальны и сбалансированы?

– Франции. Это сборная без слабых мест и, по моему мнению, будет главным претендентом на чемпионский титул.

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Василий Сачко чемпионат мира по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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