Максанс ЛАКРУА: «Я даже не могу описать словами, что чувствую»

Центральный защитник сборной Франции Максанс Лакруа прокомментировал победу над национальной сборной Норвегии (4:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Я испытываю столько эмоций, столько радости. Мы одержали победу, сыграли очень хорошо и заняли первое место в группе. Я даже не могу описать словами, что чувствую. У нас были свои цели, и мы их достигли. Мы заняли первое место после очень удачного группового этапа, но путь ещё не закончился. Мы хотим мечтать о большом, и теперь начнём готовиться к следующему матчу. Мы знаем, что это очень сильная атакующая команда, которая может забить в любой момент матча».

Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места, набрав 9 очков из 9 возможных. Норвегия заняла второе место с 6 очками и в 1/16 финала сыграет с Кот-д'Ивуаром.