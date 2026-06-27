Президент ДР Конго обратился к сборной перед игрой с Узбекистаном

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди обратился к национальной сборной с эмоциональным посланием перед решающим матчем чемпионата мира против Узбекистана.

«Этот поединок – не просто футбольный матч. Это момент национального единства, момент, когда целый народ будет смотреть в одном направлении, с одинаковой страстью, надеждой и любовью к флагу», – заявил Чисекеди.

ДР Конго имеет одно очко после двух матчей в группе К, сыграв вничью с Португалией (1:1) и минимально проиграв Колумбии (0:1). Команде необходимо победить Узбекистан, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. Узбекистан проиграл оба своих матча, но все еще имеет шансы на выход в плей-офф в случае победы.

«В эту субботу, 27 июня 2026 года, в Атланте вы не будете одни. За вами будут стоять более 100 миллионов конголезцев – наши семьи, молодежь, старшие поколения, провинции, диаспора, наши защитники, работники, дети – все объединены вокруг вас.

Я призываю весь конголезский народ мобилизоваться с единством, страстью и ответственностью, чтобы привести наших «леопардов» к победе, на которую мы все надеемся», – призвал президент.

ДР Конго попала на чемпионат мира через межконтинентальный плей-офф и не считалась серьезным претендентом на выход в плей-офф, но в матче с Узбекистаном, который состоится 28 июня в 2:30 по киевскому времени, может переписать историю.

Это первое участие ДР Конго на чемпионате мира с 1974 года, когда страна еще называлась Заир.