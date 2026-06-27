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  4. Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»
Чемпионат мира
27 июня 2026, 12:28 |
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Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»

Андрей Тлумак уверен, что недопустимо пропускать «бабочки» на таком уровне

27 июня 2026, 12:28 |
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Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный в прошлом голкипер Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, игроки которых амплуа больше всего разочаровали на старте финальной части ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я ожидал более надежной игры от киперов. Слишком много, образно говоря, «бабочек» залетало в их ворота. Речь идет не только об игре на выходе, но и ногами, когда нужно начинать наступательные операции. Пробелы в подготовке – очевидны. Так не должно быть.

В конце концов, я не скрываю, что не являюсь сторонником увеличения участников финальной стадии ЧМ до 48 сборных. Несколько сборных попали на этот праздник футбола – случайно и это негативно влияет на уровень турнира.

За кого болею? За сборную Англии. Считаю, что у нее есть все шансы покорить вершину».

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инсайд Мнение эксперта чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Андрей Тлумак
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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