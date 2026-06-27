Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»

Известный в прошлом голкипер Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, игроки которых амплуа больше всего разочаровали на старте финальной части ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я ожидал более надежной игры от киперов. Слишком много, образно говоря, «бабочек» залетало в их ворота. Речь идет не только об игре на выходе, но и ногами, когда нужно начинать наступательные операции. Пробелы в подготовке – очевидны. Так не должно быть.

В конце концов, я не скрываю, что не являюсь сторонником увеличения участников финальной стадии ЧМ до 48 сборных. Несколько сборных попали на этот праздник футбола – случайно и это негативно влияет на уровень турнира.

За кого болею? За сборную Англии. Считаю, что у нее есть все шансы покорить вершину».