Колумбия – Португалия. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Третий тур в группе К на чемпионате мира-2026 приберег противостояние между двумя номинально сильнейшими командами этого квартета – сборными Колумбии и Португалии. Оба соперника прогнозируемо подходят к очной дуэли во главе таблицы, однако европейцы удивили потерей очков против ДР Конго (1:1) в первом туре, в то время как южноамериканцы взяли шесть из шести. И именно поэтому Колумбии, чтобы занять итоговое первое место, достаточно и ничьей, а вот Португалии придется играть исключительно на победу.

Сразу стоит оговариваться, что для комфортного выхода в плей-офф в принципе обеих соперников удовлетворит и ничья. Однако такой результат вряд ли окажется приемлемым для амбициозных европейцев, которые на этом чемпионате мира хотят забраться максимально высоко, порадовав напоследок свою легенду Криштиану Роналду, который, вероятно, проводит свой последний в карьере мундиаль.

Кадровых проблем накануне противостояния у обеих соперников нет. У колумбийцев возникали сомнения насчет физических кондиций Луиса Суареса, жаловавшегося на плечо, однако по последним данным медики успели сделать свою работу и результативный форвард лиссабонского «Спортинга» сможет помочь своей команде.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

У Португалии главный вопрос вновь связан с кондициями и результативностью Криштиану Роналду. Звездный форвард «Аль-Насра» провалил первую игру на турнире против конголезцев, однако с Узбекистаном (5:0) в существенной степени реабилитировался, оформив дубль и заставив замолкнуть наиболее ретивых скептиков. Впрочем, вопросы к способности Роналду по-прежнему вести эту команду за собой и решать исход наиболее сложных для команды поединков все еще остаются. И именно матч против Колумбии может дать реальные ответы на них…

Сборная Колумбии может похвастаться хорошей игровой формой и удачной серией результатов. На текущий момент южноамериканцы выиграли уже четыре игры кряду, однако нельзя упускать из фокуса внимания другой момент – в марте нынешнего года, в преддверии подготовки к ЧМ-2026, Колумбия сыграла два спарринга против крепких европейских сборных – Хорватии и Франции. И в обоих потерпела поражения – 1:2 и 1:3 соответственно. Откровенно говоря, вряд ли против португальцев южноамериканцам будет проще.

Что правда, в пользу Колумбии могут сыграть несколько околофутбольных факторов. Первый – климатический. На момент начала матча в Майами ожидают температуру в районе 38 градусов по Цельсию. Латиноамериканцы, как считается, лучше переносят жару, чем европейцы, пускай и южане, а потому это может сыграть в их пользу. Второй аспект связан с потенциальной поддержкой на трибунах обеих команд. В Майами очень высоко количество испаноязычных мигрантов, поэтому и тут колумбийцы могут рассчитывать на небольшое преимущество перед гостями из Европы.

Но в целом Португалия обладает более существенным кадровым потенциалом, а игроков калибра Криштиану Роналду или Бруну Фернандеша их соперник не имеет и близко. Поэтому европейцы видятся фаворитом, хотя тактика их наставника Роберто Мартинеса ранее неоднократно приносила «сюрпризы». Испанец – это именно тот типаж специалиста, который порой может переиграть сам себя. И не исключено, что в ответственной дуэли с Колумбией нечто подобное в его карьере может повториться.

Поэтому, делая прогноз на игру, нужно учитывать все эти аспекты. Если выделять потенциального победителя, то им, скорее всего, станет Португалия, которая выиграет с минимальным преимуществом (2:1). Но в целом куда более комфортной и безопасной ставкой на эту игру видится то, что обе забьют. Для этого есть абсолютно все статистические и аналитические предпосылки.