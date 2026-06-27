Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ
Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:48 |
287
0

Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ

Вспомним лучших бомбардиров бельгийской сборной на мировых первенствах

27 июня 2026, 11:48 |
287
0
Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром сборной Бельгии на чемпионатах мира.

Гол в ворота сборной Новой Зеландии стал 6-м для нападающего на мировых первенствах.

Таким образом, Лукаку превзошел уже предыдущее достижение Марка Вилмотса (5).

Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (6)

  • 2026: Новая Зеландия
  • 2018: Тунис (дубль)
  • 2018: Панама (дубль)
  • 2014: США

Лучшие бомбардиры в истории сборной Бельгии на чемпионатах мира

  • 6 – Ромелу Лукаку
  • 5 – Марк Вилмотс
  • 4 – Ян Кулеманс
  • 3 – Пол Анул
  • 3 – Нико Классен
  • 3 – Эден Азар
  • 3 – Кевин Де Брюйне
  • 3 – Энцо Шифо
По теме:
ИБРАГИМОВИЧ: «Вы не просто отменили гол – вы украли мечту нации»
Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»
Де Брюйне установил два рекорда сборной Бельгии на чемпионатах мира
чемпионат мира по футболу Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26 июня 2026, 10:53 12
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка

Виктора в «Трабзонспоре» не будет

Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 27 июня 2026, 02:04 13
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо

УПЛ официально провела жеребьевку календаря нового чемпионата

ФОТО. Нападающий сборной Украины показал свой отдых на Ибице
Футбол | 27.06.2026, 07:21
ФОТО. Нападающий сборной Украины показал свой отдых на Ибице
ФОТО. Нападающий сборной Украины показал свой отдых на Ибице
Коуч сборной Норвегии объяснил, почему сыграл резервом против Франции на ЧМ
Футбол | 27.06.2026, 09:51
Коуч сборной Норвегии объяснил, почему сыграл резервом против Франции на ЧМ
Коуч сборной Норвегии объяснил, почему сыграл резервом против Франции на ЧМ
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Бокс | 27.06.2026, 08:41
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 22
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
Украина пишет историю, 38 очков Реггерса и новый лидер таблицы Лиги наций
26.06.2026, 14:35
Волейбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 7
Бокс
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 7
Футбол
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем