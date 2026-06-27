Чемпионат мира27 июня 2026, 11:48 |
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Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ
Вспомним лучших бомбардиров бельгийской сборной на мировых первенствах
27 июня 2026, 11:48 |
287
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Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром сборной Бельгии на чемпионатах мира.
Гол в ворота сборной Новой Зеландии стал 6-м для нападающего на мировых первенствах.
Таким образом, Лукаку превзошел уже предыдущее достижение Марка Вилмотса (5).
Голы Ромелу Лукаку на чемпионатах мира (6)
- 2026: Новая Зеландия
- 2018: Тунис (дубль)
- 2018: Панама (дубль)
- 2014: США
Лучшие бомбардиры в истории сборной Бельгии на чемпионатах мира
- 6 – Ромелу Лукаку
- 5 – Марк Вилмотс
- 4 – Ян Кулеманс
- 3 – Пол Анул
- 3 – Нико Классен
- 3 – Эден Азар
- 3 – Кевин Де Брюйне
- 3 – Энцо Шифо
Romelu Lukaku has now scored more World Cup goals for Belgium than any other player (6).— Squawka (@Squawka) June 27, 2026
Marc Wilmots’ record has been broken. 🇧🇪 pic.twitter.com/i1qwiKdStK
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