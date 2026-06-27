Франция стала второй сборной на ЧМ-2026 с тремя победами на турнире

Сборная Франции стала второй после Мексики сборной, одержавшей три победы на ЧМ-2026.

Французы на групповом этапе победили сборные Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).

В общей сложности европейские сборные одержали уже 22 победы на нынешнем мундиале.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 27 июня)