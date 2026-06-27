Чемпионат мира27 июня 2026, 11:31 |
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Франция стала второй сборной на ЧМ-2026 с тремя победами на турнире
Вспомним все сборные, которые побеждали на текущем мировом первенстве
27 июня 2026, 11:31 |
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Сборная Франции стала второй после Мексики сборной, одержавшей три победы на ЧМ-2026.
Французы на групповом этапе победили сборные Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).
В общей сложности европейские сборные одержали уже 22 победы на нынешнем мундиале.
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 27 июня)
- 22 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (3), Норвегия (2), Австрия, Англия, Швейцария (2), Нидерланды (2), Испания (2), Португалия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция, Бельгия)
- 9 – КАФ (Кот-д'Ивуар (2), Гана, Марокко (2), Египет, Алжир, ЮАР, Сенегал)
- 8 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (2), Колумбия (2), Бразилия (2), Парагвай, Эквадор)
- 6 – КОНКАКАФ (Мексика (3), США (2), Канада)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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