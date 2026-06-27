Иордания – Аргентина. Прогноз Александра Шовковского на матч ЧМ-2026

Бывший игрок и тренер Динамо, амбассадор betking Александр Шовковский поделился прогнозом на матч ЧМ-2026 между сборными Иордании и Аргентины (05:00).

Новая схема распределения мест в группах на чемпионате мира, когда при равенстве очков приоритет отдается личным встречам, привела к появлению матчей без турнирного значения. Один из таких поединков – Иордания против Аргентины. «Норвежский вирус» добрался и до южноамериканцев, но обо всем по порядку.

В первых матчах мундиаля команды не удивили. Подопечные Лионеля Скалони уверенно разобрались с Алжиром (3:0) и Австрией (2:0), причем все пять голов записал на свой счет неугомонный Лионель Месси, которому три дня назад исполнилось уже 39 лет. Иордания лишь подтвердила статус явного аутсайдера квартета: она пропустила пять мячей от тех же соперников, хотя оба раза сумела отличиться.

Впрочем, впереди команда практически ничего не создавала, а тройка центральных защитников не выглядит образцом надежности. Главная проблема сборной – отсутствие опыта матчей такого уровня. Неудивительно, что и Австрии, и Алжиру иорданцы уступили именно в концовках.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Наставник команды Джамал Селлами позволил себе громкое заявление, отметив, что встреча с Аргентиной станет началом подготовки к Кубку Азии – 2027. Будет ротация состава или нет, Иордания все равно останется главным аутсайдером группы – игровые проблемы никуда не исчезнут.

За последний год Аргентина выиграла все матчи, кроме одного, обеспечив решающий задел в счете еще к перерыву. После этого свое слово говорила одна из лучших оборон мира, регулярно сохранявшая ворота «сухими». Уже известно, что чемпионы мира предоставят шанс резервистам, а Лионель Месси точно начнет встречу на скамейке запасных.

У легенды еще будет возможность побить очередные рекорды, но сейчас свежесть капитана к матчам плей-офф выглядит куда важнее. Забивать без Месси, вероятнее всего, предстоит Джулиано Симеоне, Хулиану Альваресу и Нико Гонсалесу.

Сценарий утреннего матча читается довольно легко. Иордания большую часть времени будет отбиваться от атак лучшей сборной планеты, а каждый опасный момент у ворот аргентинцев станет для азиатской команды маленьким достижением.

Да, игра уже ничего не решает с турнирной точки зрения, но даже без своих главных звезд Аргентина обязана подтвердить разницу в классе и уверенно победить. Поэтому есть все основания присмотреться к ставке на фору Аргентины (-1,5) с коэффициентом 1.53 на betking.