Голкипер Кабо-Верде повторил достижение двух легендарных вратарей на ЧМ
На счету Возиньи уже два матча без пропущенных мячей на мировом первенстве
Уже легендарный и всемирно известный голкипер сборной Кабо-Верде Возинья повторил возрастное достижение чемпионатов мира.
В активе вратаря уже два матча на ЧМ-2026 без пропущенных мячей против Испании (0:0) и Саудовской Аравии (0:0).
Совершил Возинья это в 40-летнем возрасте.
Лишь два голкипера в истории мировых первенств ранее имели в своем активе 2 или более «сухих» матча в возрасте 40+ лет.
Этими вратарями были англичанин Питер Шилтон (3) и итальянец Дино Дзофф (2).
Вратари, которые в возрасте 40+ лет сыграли 2+ матча без пропущенных мячей на чемпионатах мира
- 3 – Питер Шилтон (Англия)
- 2 – Дино Дзофф (Италия)
- 2 – Возинья (Кабо-Верде)
2 - Vozinha is the third goalkeeper to record multiple FIFA World Cup clean sheets after turning 40 years old, joining 🏴Peter Shilton (3) and 🇮🇹Dino Zoff (2).— OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026
Legendary. pic.twitter.com/vH0qSb8tfm
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