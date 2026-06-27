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Чемпионат мира
27 июня 2026, 10:36 |
333
0

Голкипер Кабо-Верде повторил достижение двух легендарных вратарей на ЧМ

На счету Возиньи уже два матча без пропущенных мячей на мировом первенстве

27 июня 2026, 10:36 |
333
0
Голкипер Кабо-Верде повторил достижение двух легендарных вратарей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Уже легендарный и всемирно известный голкипер сборной Кабо-Верде Возинья повторил возрастное достижение чемпионатов мира.

В активе вратаря уже два матча на ЧМ-2026 без пропущенных мячей против Испании (0:0) и Саудовской Аравии (0:0).

Совершил Возинья это в 40-летнем возрасте.

Лишь два голкипера в истории мировых первенств ранее имели в своем активе 2 или более «сухих» матча в возрасте 40+ лет.

Этими вратарями были англичанин Питер Шилтон (3) и итальянец Дино Дзофф (2).

Вратари, которые в возрасте 40+ лет сыграли 2+ матча без пропущенных мячей на чемпионатах мира

  • 3 – Питер Шилтон (Англия)
  • 2 – Дино Дзофф (Италия)
  • 2 – Возинья (Кабо-Верде)
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Возинья чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Кабо-Верде по футболу Питер Шилтон Дино Дзофф
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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