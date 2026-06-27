Чемпионат мира27 июня 2026, 09:46 | Обновлено 27 июня 2026, 09:51
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Дезире Дуэ впервые в своей карьере забил головой
Случилось это в поединке с Норвегией
27 июня 2026, 09:46 | Обновлено 27 июня 2026, 09:51
77
0
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Французский вингер Дезире Дуэ впервые в своей карьере забил головой.
Случилось это в поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира с Норвегией, который завершился победой команды Дешама со счетом 4:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В компенсированное ко второму тайму время французский вингер поставил точку в матче, точно пробив головой, что случилсоь с ним впервые в карьере.
Также этот гол стал для него первым на чемпионатах мира.
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