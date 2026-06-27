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Чемпионат мира
27 июня 2026, 09:46 | Обновлено 27 июня 2026, 09:51
77
0

Дезире Дуэ впервые в своей карьере забил головой

Случилось это в поединке с Норвегией

27 июня 2026, 09:46 | Обновлено 27 июня 2026, 09:51
77
0
Дезире Дуэ впервые в своей карьере забил головой
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ
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Французский вингер Дезире Дуэ впервые в своей карьере забил головой.

Случилось это в поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира с Норвегией, который завершился победой команды Дешама со счетом 4:1.

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В компенсированное ко второму тайму время французский вингер поставил точку в матче, точно пробив головой, что случилсоь с ним впервые в карьере.

Также этот гол стал для него первым на чемпионатах мира.

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Дезире Дуэ сборная Франции по футболу сборная Норвегии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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