Французский вингер Дезире Дуэ впервые в своей карьере забил головой.

Случилось это в поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира с Норвегией, который завершился победой команды Дешама со счетом 4:1.

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В компенсированное ко второму тайму время французский вингер поставил точку в матче, точно пробив головой, что случилсоь с ним впервые в карьере.

Также этот гол стал для него первым на чемпионатах мира.