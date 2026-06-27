Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф

На чемпионате мира 2026 завершился очередной игровой день – в ночь на 27 июня состоялись матчи 3-го тура в группах I, H и G.

Итоги группы I : Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)

: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0) Итоги группы H : Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)

: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2) Итоги группы G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)

По итогам поединков в плей-офф прошли сразу девять сборных: Сенегал, Испания, Кабо-Верде, Бельгия, Египет, Португалия, Англия, Гана и Парагвай.

На ЧМ-2026 осталось всего четыре вакансии в 1/16 финала. В ночь на 28 число станут известны все участники плей-офф после завершения матчей третього тура в группах J, K и L.

На последние четыре места претендуют: Австрия, Алжир, ДР Конго, Узбекистан, Хорватия, Иран, Шотландия и Южная Корея.

Также на мундиале уже известны девять пар 1/16 финала из 16. Свои места уже заняли Швейцария, Мексика и Испания, которые ожидают соперников.

Матчи 1/16 финала на ЧМ-2026 состоятся с 28 июня по 3 июля.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада

29.06. 20:00. Бразилия – Япония

29.06. 23:30. Германия – Парагвай

30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

01.07. 00:00. Франция – Швеция

02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

03.07. 21:00. Австралия – Египет

04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина

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Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026

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