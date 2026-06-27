Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
В ночь на 27 июня в 1/16 финала вышло сразу девять сборных
На чемпионате мира 2026 завершился очередной игровой день – в ночь на 27 июня состоялись матчи 3-го тура в группах I, H и G.
- Итоги группы I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)
- Итоги группы H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)
- Итоги группы G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)
По итогам поединков в плей-офф прошли сразу девять сборных: Сенегал, Испания, Кабо-Верде, Бельгия, Египет, Португалия, Англия, Гана и Парагвай.
На ЧМ-2026 осталось всего четыре вакансии в 1/16 финала. В ночь на 28 число станут известны все участники плей-офф после завершения матчей третього тура в группах J, K и L.
На последние четыре места претендуют: Австрия, Алжир, ДР Конго, Узбекистан, Хорватия, Иран, Шотландия и Южная Корея.
Также на мундиале уже известны девять пар 1/16 финала из 16. Свои места уже заняли Швейцария, Мексика и Испания, которые ожидают соперников.
Матчи 1/16 финала на ЧМ-2026 состоятся с 28 июня по 3 июля.
Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026
Рейтинг третьих мест
Турнирны таблицы ЧМ-2026
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