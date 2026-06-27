Чемпионат мира 2026. Рейтинг третьих мест: у кого какие шансы на плей-офф?

На чемпионате мира 2026 подходит к завершению групповой этап – в ночь с 26 на 27 июня (по киевскому времени) будут сыграны матчи последнего, третьего тура в квартетах J, K и L.

Уже определены 28 участников плей-офф из 32, пять из которых гарантировали себе место через рейтинг третьих мест.

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Сборные, которые заняли третьи места в своих группах и уже вышли в 1/16 финала: Швеция, Эквадор, Босния и Герцеговина, Парагвай и Сенегал.

На мундиале осталось всего четыре вакансии в плей-офф, три из которых получат сборные из топ-8 третьих мест. Еще одна будет разыграна в матче Алжира и Австрии (группа J), где определится вторая лучшая команда квартета.

На последние четыре вакансии в плей-офф претендуют: Австрия, Алжир, ДР Конго, Узбекистан, Хорватия, Иран, Шотландия и Южная Корея.

Шансы на выход в 1/16 финала ЧМ оставшихся претендентов:

Хорватия – 92%

Иран – 91%

Австрия – 82%

Алжир – 66%

Южная Корея – 38%

ДР Конго – 30%

Шотландия – <1%

Узбекистан – <1%

ЧМ-2026. Рейтинг третьих мест

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