Украина. Премьер лига27 июня 2026, 14:18 |
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Тренер подтвердил. Кадровая чистка: клуб УПЛ покинули пять футболистов.
Черненко, Приймак, Марченко, Бычек, Третьяков покинули «Оболонь»
27 июня 2026, 14:18 |
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Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко рассказал о кадровке чистки в расположении «пивоваров». Киевский клуб покинули пять исполнителей.
– Кто на сегодня покинул Оболонь?
– Черненко, Приймак, Марченко, Бычек, Третьяков, – сказал Антоненко.
В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 пункт после 30 сыгранных матчей.
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