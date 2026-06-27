Тренер подтвердил. Кадровая чистка: клуб УПЛ покинули пять футболистов.

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Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко рассказал о кадровке чистки в расположении «пивоваров». Киевский клуб покинули пять исполнителей.

– Кто на сегодня покинул Оболонь?

– Черненко, Приймак, Марченко, Бычек, Третьяков, – сказал Антоненко.

В сезоне 2025/26 Оболонь заняла 12-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 пункт после 30 сыгранных матчей.