Украина. Премьер лига26 июня 2026, 16:38 | Обновлено 26 июня 2026, 16:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о подписании первого летнего новичка
К команде присоединился Дмитрий Мишнев
26 июня 2026, 16:38 | Обновлено 26 июня 2026, 16:53
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Украинский полузащитник Дмитрий Мишнев стал футболистом «Оболони». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
32-летний футболист присоединился к «пивоварам» на правах свободного агента. Срок соглашения остается неизвестным, Дмитрий будет выступать под 15-м номером.
Последний сезон Дмитрий Мишнев провел в составе «Александрии», которую покинул этим летом – 31 матч без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» пытается подписать контракт с Игорем Пердутой.
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