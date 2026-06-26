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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 16:38 | Обновлено 26 июня 2026, 16:53
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о подписании первого летнего новичка

К команде присоединился Дмитрий Мишнев

26 июня 2026, 16:38 | Обновлено 26 июня 2026, 16:53
600
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о подписании первого летнего новичка
Оболонь. Дмитрий Мишнев
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Украинский полузащитник Дмитрий Мишнев стал футболистом «Оболони». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

32-летний футболист присоединился к «пивоварам» на правах свободного агента. Срок соглашения остается неизвестным, Дмитрий будет выступать под 15-м номером.

Последний сезон Дмитрий Мишнев провел в составе «Александрии», которую покинул этим летом – 31 матч без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» пытается подписать контракт с Игорем Пердутой.

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трансферы трансферы УПЛ Александрия свободный агент Оболонь Киев Дмитрий Мишнев
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
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