ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь объявила о подписании первого летнего новичка

Украинский полузащитник Дмитрий Мишнев стал футболистом «Оболони». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

32-летний футболист присоединился к «пивоварам» на правах свободного агента. Срок соглашения остается неизвестным, Дмитрий будет выступать под 15-м номером.

Последний сезон Дмитрий Мишнев провел в составе «Александрии», которую покинул этим летом – 31 матч без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» пытается подписать контракт с Игорем Пердутой.