В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура чемпионата мира, в котором встретились сборные Египта и Ирана. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

Лучшим игроком этого противостояния был признан иранский защитник Рамин Резаэян, который забил на 14-й минуте и восстановил паритет, ведь на тот момент его команда проигрывала 0:1.

Иранская сборная набрала три балла и разместилась на третьей позиции – подопечным Али Галенои придется ждать завершения группового этапа, чтобы узнать о своих шансах на выход в следующий раунд.

Египет стал вторым, пробился в следующий раунд, где сыграет против Австралии. Команда Хосема Хассана оказалась ниже сборной Бельгии из-за худшей разницы мячей.

ФОТО. Защитник Ирана был признан лучшим игроком в противостоянии с Египтом

You voted Ramin Rezaeian Superior Player of the Match! ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/VIOHjnHfin — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026