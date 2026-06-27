Защитник Ирана был признан лучшим игроком в противостоянии с Египтом
Рамин Резаэян забил важный гол на 14-й минуте, но его команде не удалось одолеть соперника
В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура чемпионата мира, в котором встретились сборные Египта и Ирана. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.
Лучшим игроком этого противостояния был признан иранский защитник Рамин Резаэян, который забил на 14-й минуте и восстановил паритет, ведь на тот момент его команда проигрывала 0:1.
Иранская сборная набрала три балла и разместилась на третьей позиции – подопечным Али Галенои придется ждать завершения группового этапа, чтобы узнать о своих шансах на выход в следующий раунд.
Египет стал вторым, пробился в следующий раунд, где сыграет против Австралии. Команда Хосема Хассана оказалась ниже сборной Бельгии из-за худшей разницы мячей.
ФОТО. Защитник Ирана был признан лучшим игроком в противостоянии с Египтом
You voted Ramin Rezaeian Superior Player of the Match! ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/VIOHjnHfin
A final look at Group G 🔎#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
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