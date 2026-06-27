Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Ирана был признан лучшим игроком в противостоянии с Египтом
Чемпионат мира
27 июня 2026, 09:57 |
71
0

Защитник Ирана был признан лучшим игроком в противостоянии с Египтом

Рамин Резаэян забил важный гол на 14-й минуте, но его команде не удалось одолеть соперника

27 июня 2026, 09:57 |
71
0
Защитник Ирана был признан лучшим игроком в противостоянии с Египтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамин Резаэян
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура чемпионата мира, в котором встретились сборные Египта и Ирана. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

Лучшим игроком этого противостояния был признан иранский защитник Рамин Резаэян, который забил на 14-й минуте и восстановил паритет, ведь на тот момент его команда проигрывала 0:1.

Иранская сборная набрала три балла и разместилась на третьей позиции – подопечным Али Галенои придется ждать завершения группового этапа, чтобы узнать о своих шансах на выход в следующий раунд.

Египет стал вторым, пробился в следующий раунд, где сыграет против Австралии. Команда Хосема Хассана оказалась ниже сборной Бельгии из-за худшей разницы мячей.

ФОТО. Защитник Ирана был признан лучшим игроком в противостоянии с Египтом

По теме:
ДР Конго – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия, Гана и Хорватия – в плей-офф. Кравченко – о матчах группы L
Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей
ЧМ-2026 по футболу сборная Египта по футболу сборная Ирана по футболу Рамин Резаэян лучший игрок
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
Бокс | 26 июня 2026, 19:16 71
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем

Боксер освободил все чемпионские титулы

Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Футбол | 27 июня 2026, 08:08 10
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью

«Фараоны» вышли в плей-офф ЧМ-2026, благодаря отмененному голу в конце встречи

Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Бокс | 26.06.2026, 21:21
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26.06.2026, 10:53
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Футбол | 27.06.2026, 09:30
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
26.06.2026, 14:09 14
Теннис
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 22
Футбол
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 7
Футбол
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 36
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем