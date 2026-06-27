Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1
Чемпионат мира
27 июня 2026, 07:57 | Обновлено 27 июня 2026, 08:02
38
0

ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1

Одним из героев матча стал Ромелу Лукаку, который вышел на замену, а через минуту огорчил соперника

27 июня 2026, 07:57 | Обновлено 27 июня 2026, 08:02
38
0
ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Бельгии и команда Новой Зеландии забила два гола за три минуты в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал 27 июня в 06:00 по киевскому времени.

Команды встретились в субботу, 27 июня, на мундиале, который проходит в США, Мексике и Канаде. Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме новозеландская сборная сумела сократить отставание благодаря усилиями 26-летнего вингера Элайджы Джаста, который сделал счет 1:3.

На 86-минуте форвард бельгийцев Ромелу Лукаку успешно сыграл во вратарской, хладнокровно переправив мяч в ворота соперника. Опытный нападающий вышел на поле за минуту до забитого гола!

В компенсированное время подопечные Руди Гарсии установили окончательный счет – 5:1, а результативным ударом отметился полузащитник Алексис Салемакерс.

ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1

По теме:
Таблица ЧМ-2026. Бельгия выиграла группу G, Египет уже знает соперника
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Уверенная победа красных дьяволов. Бельгия разгромила Новую Зеландию
ЧМ-2026 по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Бельгии по футболу Элайджа Джаст Ромелу Лукаку Алексис Салемакерс видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
Футбол | 26 июня 2026, 07:25 7
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»

Президент клуба вспомнил ситуацию с Лонвейком

В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
Футбол | 26 июня 2026, 10:15 5
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика

Украинец готовится к суду

Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 26.06.2026, 08:28
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира
Футбол | 27.06.2026, 06:10
ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира
ВИДЕО. Египет забил в ворота Ирана уже на 5-й минуте матча чемпионата мира
Усик отменил мегафайт, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 26.06.2026, 23:22
Усик отменил мегафайт, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отменил мегафайт, о котором мечтал Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 15
Футбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
25.06.2026, 10:31 16
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 12
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
26.06.2026, 19:42 10
Волейбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
26.06.2026, 21:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем