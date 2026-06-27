Сборная Бельгии и команда Новой Зеландии забила два гола за три минуты в матче третьего тура чемпионата мира, который стартовал 27 июня в 06:00 по киевскому времени.

Команды встретились в субботу, 27 июня, на мундиале, который проходит в США, Мексике и Канаде. Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере.

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Во втором тайме новозеландская сборная сумела сократить отставание благодаря усилиями 26-летнего вингера Элайджы Джаста, который сделал счет 1:3.

На 86-минуте форвард бельгийцев Ромелу Лукаку успешно сыграл во вратарской, хладнокровно переправив мяч в ворота соперника. Опытный нападающий вышел на поле за минуту до забитого гола!

В компенсированное время подопечные Руди Гарсии установили окончательный счет – 5:1, а результативным ударом отметился полузащитник Алексис Салемакерс.

ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1