ВИДЕО. Иран не забил пенальти Египту, но спустя 3 мин все же сравнял счет
Мехди Тареми не реализовал 11-метровый, однако Рамин Резаэян вскоре забил соперникам
Сборная Ирана сравняла счет в матче 3-го тура группы G чемпионата мира 2026 против Египта.
На 11-й минуте Рамин Резаэян с острого угла поразио ворота соперников, 1:1.
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За три минуты до мяча Резаяна иранцы не реализовали пенальти – Мехди Траеми не сумел отличиться с 11-метровой точки.
Встреча Египта и Ирана проходит на стадионе Люмин Филд в Сиэттле. Игра стартовала 27 июня в 06:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Иран не забил пенальти Египту, но спустя 3 мин все же сравнял счет
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