Сборная Ирана сравняла счет в матче 3-го тура группы G чемпионата мира 2026 против Египта.

На 11-й минуте Рамин Резаэян с острого угла поразио ворота соперников, 1:1.

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За три минуты до мяча Резаяна иранцы не реализовали пенальти – Мехди Траеми не сумел отличиться с 11-метровой точки.

Встреча Египта и Ирана проходит на стадионе Люмин Филд в Сиэттле. Игра стартовала 27 июня в 06:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Иран не забил пенальти Египту, но спустя 3 мин все же сравнял счет