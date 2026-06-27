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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:22 | Обновлено 27 июня 2026, 07:12
119
0

ВИДЕО. Иран не забил пенальти Египту, но спустя 3 мин все же сравнял счет

Мехди Тареми не реализовал 11-метровый, однако Рамин Резаэян вскоре забил соперникам

27 июня 2026, 06:22 | Обновлено 27 июня 2026, 07:12
119
0
ВИДЕО. Иран не забил пенальти Египту, но спустя 3 мин все же сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ирана сравняла счет в матче 3-го тура группы G чемпионата мира 2026 против Египта.

На 11-й минуте Рамин Резаэян с острого угла поразио ворота соперников, 1:1.

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За три минуты до мяча Резаяна иранцы не реализовали пенальти – Мехди Траеми не сумел отличиться с 11-метровой точки.

Встреча Египта и Ирана проходит на стадионе Люмин Филд в Сиэттле. Игра стартовала 27 июня в 06:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Иран не забил пенальти Египту, но спустя 3 мин все же сравнял счет

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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