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Чемпионат мира
Новая Зеландия
27.06.2026 06:00 – 35 0 : 1
Бельгия
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:00 |
131
0

Новая Зеландия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч третьего тура на чемпионате мира состоится 27 июня в 06:00 по киевскому времени

27 июня 2026, 06:00 |
131
0
Новая Зеландия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бельгии по футболу
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В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Египта и Ирана.

Команды сыграют на стадионе «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Новая Зеландия в первых турах сыграла вничью с Ираном (2:2) и проиграла Египту (1:3) разместившись на четвертом месте.

Сборная Бельгии идет третьей благодаря двум ничьим с египтянами (1:1) и иранцами (0:0). Подопечные Руди Гарсии набрали два балла.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Новая Зеландия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица квартета G

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Египет 2 1 1 0 4 - 2 27.06.26 06:00 Египет - Иран22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 4
2 Иран 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 06:00 Египет - Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 2
3 Бельгия 2 0 2 0 1 - 1 27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 2
4 Новая Зеландия 2 0 1 1 3 - 5 27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
Полная таблица

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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