Новая Зеландия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч третьего тура на чемпионате мира состоится 27 июня в 06:00 по киевскому времени
В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Египта и Ирана.
Команды сыграют на стадионе «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучит в 06:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Новая Зеландия в первых турах сыграла вничью с Ираном (2:2) и проиграла Египту (1:3) разместившись на четвертом месте.
Сборная Бельгии идет третьей благодаря двум ничьим с египтянами (1:1) и иранцами (0:0). Подопечные Руди Гарсии набрали два балла.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Новая Зеландия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица квартета G
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Египет
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|27.06.26 06:00 Египет - Иран22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|4
|2
|Иран
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|27.06.26 06:00 Египет - Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|2
|3
|Бельгия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|2
|4
|Новая Зеландия
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей может перейти в «Галатасарай»
Фернандо Муслера допустил 5 ошибок на мундиалях, которые привели к голу