В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Египта и Ирана.

Команды сыграют на стадионе «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

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Новая Зеландия в первых турах сыграла вничью с Ираном (2:2) и проиграла Египту (1:3) разместившись на четвертом месте.

Сборная Бельгии идет третьей благодаря двум ничьим с египтянами (1:1) и иранцами (0:0). Подопечные Руди Гарсии набрали два балла.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Новая Зеландия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица квартета G