Плей-офф ЧМ. Германия и Франция узнали соперников. Выйдут ли друг на друга?

Сборные Германии и Франции получили соперников на старте плей-офф чемпионата мира 2026.

В 1/16 финала немцы сыграют с командой Парагвая, а французы поборются со Швецией.

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Если Германия и Франция выиграют свои матчи 1/16 финала, то во втором раунде плей-офф встретятся друг с другом.

Встреча Германии и Парагвая состоится 29 июня в 23:30 по Киеву на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс, США), а Франция и Швеция начнут поединок 1 июня в 00:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026: