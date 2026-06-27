Плей-офф ЧМ. Германия и Франция узнали соперников. Выйдут ли друг на друга?
Немцы в 1/16 финала сыграют с командой Парагвая, французы встретятся со Швецией
Сборные Германии и Франции получили соперников на старте плей-офф чемпионата мира 2026.
В 1/16 финала немцы сыграют с командой Парагвая, а французы поборются со Швецией.
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Если Германия и Франция выиграют свои матчи 1/16 финала, то во втором раунде плей-офф встретятся друг с другом.
Встреча Германии и Парагвая состоится 29 июня в 23:30 по Киеву на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс, США), а Франция и Швеция начнут поединок 1 июня в 00:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
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