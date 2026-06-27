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Чемпионат мира
27 июня 2026, 05:29 |
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Плей-офф ЧМ. Германия и Франция узнали соперников. Выйдут ли друг на друга?

Немцы в 1/16 финала сыграют с командой Парагвая, французы встретятся со Швецией

27 июня 2026, 05:29 |
900
0
Плей-офф ЧМ. Германия и Франция узнали соперников. Выйдут ли друг на друга?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Германии и Франции получили соперников на старте плей-офф чемпионата мира 2026.

В 1/16 финала немцы сыграют с командой Парагвая, а французы поборются со Швецией.

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Если Германия и Франция выиграют свои матчи 1/16 финала, то во втором раунде плей-офф встретятся друг с другом.

Встреча Германии и Парагвая состоится 29 июня в 23:30 по Киеву на Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс, США), а Франция и Швеция начнут поединок 1 июня в 00:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
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Определены еще 5 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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