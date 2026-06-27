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Чемпионат мира
27 июня 2026, 05:20 | Обновлено 27 июня 2026, 05:31
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0

Шестая пара 1/16 финала ЧМ-2026: определен неожиданный соперник Аргентины

Действующие чемпионы мира на старте плей-офф встретятся со сборной Кабо-Верде

27 июня 2026, 05:20 | Обновлено 27 июня 2026, 05:31
1278
0
Шестая пара 1/16 финала ЧМ-2026: определен неожиданный соперник Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф чемпионата мира 2026, заняв итоговое второе место в группе H.

Команда Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет со сборной Аргентины, которая выиграла трофей на предыдущем мундиале в Катаре.

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Аргентина досрочно стала первой в квартете I, выиграв первые два тура у Алжира и Австрии.

Встреча Кабо-Верде и Аргентины состоится 4 июля в 01:00 по Киеву на на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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