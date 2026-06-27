Шестая пара 1/16 финала ЧМ-2026: определен неожиданный соперник Аргентины

27 июня сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф чемпионата мира 2026, заняв итоговое второе место в группе H.

Команда Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет со сборной Аргентины, которая выиграла трофей на предыдущем мундиале в Катаре.

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Аргентина досрочно стала первой в квартете I, выиграв первые два тура у Алжира и Австрии.

Встреча Кабо-Верде и Аргентины состоится 4 июля в 01:00 по Киеву на на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026: