Шестая пара 1/16 финала ЧМ-2026: определен неожиданный соперник Аргентины
Действующие чемпионы мира на старте плей-офф встретятся со сборной Кабо-Верде
27 июня сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф чемпионата мира 2026, заняв итоговое второе место в группе H.
Команда Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет со сборной Аргентины, которая выиграла трофей на предыдущем мундиале в Катаре.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аргентина досрочно стала первой в квартете I, выиграв первые два тура у Алжира и Австрии.
Встреча Кабо-Верде и Аргентины состоится 4 июля в 01:00 по Киеву на на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.
Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер освободил все чемпионские титулы
Матвей готов к переходу в «Галатасарай»