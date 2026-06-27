Где Кевин де Брюйне? Новая Зеландия и Бельгия назвали составы на матч ЧМ
Даррен Бейзли и Руди Гарсия выбрали игроков, которые выйдут на поле с первых минут
В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Новой Зеландии и Бельгии.
Команды сыграют на стадионе «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучит в 06:00 по киевскому времени.
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Наставники команд – Руди Гарсия и Даррен Бейзли – определились со стартовыми составами на этот поединок. Бельгийский вингер Кевин де Брюйне выйдет на поле с первых минут.
Бельгийская сборная набрала два балла и разместилась на третьей позиции в группе. Новая Зеландия занимает четвертое место, имея в своем активе один пункт.
Стартовые составы матча чемпионата мира Новая Зеландия – Бельгия:
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