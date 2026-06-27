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Чемпионат мира
27 июня 2026, 05:01 | Обновлено 27 июня 2026, 05:37
143
0

Где Кевин де Брюйне? Новая Зеландия и Бельгия назвали составы на матч ЧМ

Даррен Бейзли и Руди Гарсия выбрали игроков, которые выйдут на поле с первых минут

27 июня 2026, 05:01 | Обновлено 27 июня 2026, 05:37
143
0
Где Кевин де Брюйне? Новая Зеландия и Бельгия назвали составы на матч ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне
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В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Новой Зеландии и Бельгии.

Команды сыграют на стадионе «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Руди Гарсия и Даррен Бейзли – определились со стартовыми составами на этот поединок. Бельгийский вингер Кевин де Брюйне выйдет на поле с первых минут.

Бельгийская сборная набрала два балла и разместилась на третьей позиции в группе. Новая Зеландия занимает четвертое место, имея в своем активе один пункт.

Стартовые составы матча чемпионата мира Новая Зеландия Бельгия:

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ЧМ-2026 по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне Руди Гарсия Даррен Бейзли стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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