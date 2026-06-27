Сенегал переписал собственный и африканский рекорды на чемпионатах мира
Вспомним, чем запомнился матч сенегальцев против сборной Ирака на ЧМ-2026
Сборная Сенегала одержала свою крупнейшую победу на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Ирака, в котором Сенегал обыграл соперника со счетом 5:0.
Эта победа стала самой крупной на мировых первенствах и среди всех африканских сборных в истории турнира.
Сенегал стал первым представителем Африки, кому удалось забить 5 голов в одном матче чемпионата мира.
В общей сложности сенегальцы одержали уже 6 побед на мундиалях.
Все победы сборной Сенегала на чемпионатах мира
- 2026: Ирак – 5:0
- 2022: Эквадор – 2:1
- 2022: Катар – 3:1
- 2018: Польша – 2:1
- 2002: Швеция – 2:1
- 2002: Франция – 1:0
Также стоит отметить, что нападающий Кристал Пэлас Исмаила Сарр забил 4-й гол за Сенегал на чемпионатах мира, что позволило ему стать лучшим бомбардиром своей сборной на мундиалях. Предыдущее достижение имел Папа Буба Диоп (3).
Сарр стал также первым сенегальцем, который в одной игре ЧМ отличился как голом, так и ассистом.
Ismaïla Sarr scores his fourth FIFA World Cup goal and becomes Senegal's outright top scorer in the history of the competition. pic.twitter.com/BsI5TQtd0C— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2026
1 - Ismaïla Sarr is the first 🇸🇳 Senegal player to both score and assist in a FIFA World Cup match, and is now also the outright leading scorer Senegal at the World Cup with four goals.— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026
Central. pic.twitter.com/ajWJaQnLHW
5 - 🇸🇳 Senegal are the first ever African team to score five goals in a FIFA World Cup match.— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026
Record. pic.twitter.com/sueGrqsb18
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