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Чемпионат мира
27 июня 2026, 00:33 |
255
0

Сенегал переписал собственный и африканский рекорды на чемпионатах мира

Вспомним, чем запомнился матч сенегальцев против сборной Ирака на ЧМ-2026

27 июня 2026, 00:33 |
255
0
Сенегал переписал собственный и африканский рекорды на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Сенегала одержала свою крупнейшую победу на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Ирака, в котором Сенегал обыграл соперника со счетом 5:0.

Эта победа стала самой крупной на мировых первенствах и среди всех африканских сборных в истории турнира.

Сенегал стал первым представителем Африки, кому удалось забить 5 голов в одном матче чемпионата мира.

В общей сложности сенегальцы одержали уже 6 побед на мундиалях.

Все победы сборной Сенегала на чемпионатах мира

  • 2026: Ирак – 5:0
  • 2022: Эквадор – 2:1
  • 2022: Катар – 3:1
  • 2018: Польша – 2:1
  • 2002: Швеция – 2:1
  • 2002: Франция – 1:0

Также стоит отметить, что нападающий Кристал Пэлас Исмаила Сарр забил 4-й гол за Сенегал на чемпионатах мира, что позволило ему стать лучшим бомбардиром своей сборной на мундиалях. Предыдущее достижение имел Папа Буба Диоп (3).

Сарр стал также первым сенегальцем, который в одной игре ЧМ отличился как голом, так и ассистом.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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