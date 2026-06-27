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Чемпионат мира
27 июня 2026, 00:15 | Обновлено 27 июня 2026, 00:24
39
0

ВИДЕО. Как Дуэ установил итоговый счет матча ЧМ Норвегия – Франция на 90+4

Дезире забил четвертый гол в ворота норвежцев в конце поединка 3-го тура группы I (4:1)

27 июня 2026, 00:15 | Обновлено 27 июня 2026, 00:24
39
0
ВИДЕО. Как Дуэ установил итоговый счет матча ЧМ Норвегия – Франция на 90+4
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ
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26 июня сборная Франции переиграла Норвегию в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.

На 90+4-й минуте окончательный счет в поединке установил Дезире Дуэ – 4:1.

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Для Дуэ это третий гол в футболе национальной французской команды.

Помимо Дуэ, в составе французов хет-трик в ворота норвежцев оформил Усман Дембеле. Единственным автором гола у Норвегии стал Тело Осгор.

Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы, набрав 9 очков из 9 возможных. Норвегия стала второй с 6 баллами и в 1/16 финала мундиаля встретится с Кот-д'Ивуаром.

❗️ ВИДЕО. Как Дуэ установил итоговый счет матча ЧМ Норвегия – Франция на 90+4

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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