26 июня сборная Франции переиграла Норвегию в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.

На 90+4-й минуте окончательный счет в поединке установил Дезире Дуэ – 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Дуэ это третий гол в футболе национальной французской команды.

Помимо Дуэ, в составе французов хет-трик в ворота норвежцев оформил Усман Дембеле. Единственным автором гола у Норвегии стал Тело Осгор.

Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы, набрав 9 очков из 9 возможных. Норвегия стала второй с 6 баллами и в 1/16 финала мундиаля встретится с Кот-д'Ивуаром.

❗️ ВИДЕО. Как Дуэ установил итоговый счет матча ЧМ Норвегия – Франция на 90+4