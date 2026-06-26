Александр ШОВКОВСКИЙ: «Играл на ЧМ с металлическим штырем внутри ключицы»

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский не был здоровым на 100% во время матча Украина – Швейцария на чемпионате мира 2006 года.

«Мир заговорил об уникальном достижении – первый «сухой» матч в серии пенальти на чемпионатах мира.

Для меня этот рекорд стал не личной гордостью, а результатом безумного труда после тяжелого перелома ключицы, который я получил за 5 месяцев до этого! И играл я на том чемпионате мира с металлическим штырем внутри ключицы...

Прошло два десятилетия, сменились поколения, но те эмоции, когда мы всей командой бежали праздновать победу, будут жить вечно», – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

На том турнире сборная Украины попала в восьмерку лучших команд мира.