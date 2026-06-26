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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Играл на ЧМ с металлическим штырем внутри ключицы»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 23:09 |
293
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Играл на ЧМ с металлическим штырем внутри ключицы»

Александр Шовковский высказался о вратарском рекорде

26 июня 2026, 23:09 |
293
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Играл на ЧМ с металлическим штырем внутри ключицы»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский не был здоровым на 100% во время матча Украина Швейцария на чемпионате мира 2006 года.

«Мир заговорил об уникальном достижении – первый «сухой» матч в серии пенальти на чемпионатах мира.

Для меня этот рекорд стал не личной гордостью, а результатом безумного труда после тяжелого перелома ключицы, который я получил за 5 месяцев до этого! И играл я на том чемпионате мира с металлическим штырем внутри ключицы...

Прошло два десятилетия, сменились поколения, но те эмоции, когда мы всей командой бежали праздновать победу, будут жить вечно», – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

На том турнире сборная Украины попала в восьмерку лучших команд мира.

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Динамо Киев Александр Шовковский сборная Украины по футболу ЧМ-2006 по футболу сборная Швейцарии по футболу
Руслан Полищук Источник: Facebook
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