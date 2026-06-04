Стало известно, собирается ли Шовковский возвращаться к тренерской работе
Известный украинский специалист сообщил, что рассматривает варианты и в Украине, и за границей
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что намерен вернуться к работе и уже рассматривает предложения.
Известный украинский специалист не понимает, почему некоторые наставники не смогли трудоустроиться после увольнения из киевского клуба:
«Сложно ответить на этот вопрос. Именно поэтому я сейчас изучаю английский язык, много читаю и смотрю футбол. Хочу быть готовым к тому, чтобы в случае получения интересного предложения продолжить тренерскую карьеру.
Открыт ли я к предложениям? Конечно. В том числе рассматриваю и варианты в Украине», – сообщил тренер.
Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне могут продать Волошина в «Трабзонспор»
Пьеро Торри оценил ситуацию с будущим форварда сборной Украины