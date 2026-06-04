Стало известно, собирается ли Шовковский возвращаться к тренерской работе

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что намерен вернуться к работе и уже рассматривает предложения.

Известный украинский специалист не понимает, почему некоторые наставники не смогли трудоустроиться после увольнения из киевского клуба:

«Сложно ответить на этот вопрос. Именно поэтому я сейчас изучаю английский язык, много читаю и смотрю футбол. Хочу быть готовым к тому, чтобы в случае получения интересного предложения продолжить тренерскую карьеру.

Открыт ли я к предложениям? Конечно. В том числе рассматриваю и варианты в Украине», – сообщил тренер.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).