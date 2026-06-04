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  4. Стало известно, собирается ли Шовковский возвращаться к тренерской работе
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 09:37 |
424
0

Стало известно, собирается ли Шовковский возвращаться к тренерской работе

Известный украинский специалист сообщил, что рассматривает варианты и в Украине, и за границей

04 июня 2026, 09:37 |
424
0
Стало известно, собирается ли Шовковский возвращаться к тренерской работе
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что намерен вернуться к работе и уже рассматривает предложения.

Известный украинский специалист не понимает, почему некоторые наставники не смогли трудоустроиться после увольнения из киевского клуба:

«Сложно ответить на этот вопрос. Именно поэтому я сейчас изучаю английский язык, много читаю и смотрю футбол. Хочу быть готовым к тому, чтобы в случае получения интересного предложения продолжить тренерскую карьеру.

Открыт ли я к предложениям? Конечно. В том числе рассматриваю и варианты в Украине», – сообщил тренер.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки румынского специалиста Мирчи Луческу. Во главе «бело-синих» завоевал титул чемпиона Украины (2024/25), а также серебро Премьер-лиги (2023/24).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Пряма червона
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