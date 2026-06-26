В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Египта и Ирана.

Команды сыграют на стадионе «Lumen Field» в Сиэтле, стартовый свисток главного арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

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Египет в первых турах сыграл вничью с Бельгией (1:1) и одолел Новую Зеландию (3:1) разместившись на первом месте. Иран идет вторым благодаря двум ничьим с новозеландцами (2:2) и бельгийцами (0:0).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Египет – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица квартета G