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Чемпионат мира
Египет
27.06.2026 06:00 - : -
Иран
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:44 |
11
0

Египет – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч третьего тура на чемпионате мира состоится 27 июня в 06:00 по киевскому времени

26 июня 2026, 22:44 |
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0
Египет – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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В субботу, 27 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете G, в котором встретятся сборные Египта и Ирана.

Команды сыграют на стадионе «Lumen Field» в Сиэтле, стартовый свисток главного арбитра Шимона Марчиняка прозвучит в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Египет в первых турах сыграл вничью с Бельгией (1:1) и одолел Новую Зеландию (3:1) разместившись на первом месте. Иран идет вторым благодаря двум ничьим с новозеландцами (2:2) и бельгийцами (0:0).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Египет – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица квартета G

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Египет 2 1 1 0 4 - 2 27.06.26 06:00 Египет - Иран22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 4
2 Иран 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 06:00 Египет - Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 2
3 Бельгия 2 0 2 0 1 - 1 27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 2
4 Новая Зеландия 2 0 1 1 3 - 5 27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
Полная таблица

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ЧМ-2026 по футболу сборная Египта по футболу сборная Ирана по футболу смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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