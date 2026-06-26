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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:03 |
538
0

Тренер команды ЧМ-2026 получит новый контракт на 4 года

Маурисио Почеттино готов продолжить работу со сборной США

26 июня 2026, 22:03 |
538
0
Тренер команды ЧМ-2026 получит новый контракт на 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Федерация футбола США предложила Маурисио Почеттино новый контракт, который может позволить ему остаться на посту главного тренера на следующие четыре года. Предложение было сделано до чемпионата мира 2026 года. Действующий контракт Почеттино истекает в конце турнира, и он выразил готовность остаться при соблюдении определенных условий.

Почеттино открыто признал, что был бы заинтересован в продолжении работы в качестве главного тренера сборной США. Он неоднократно намекал на возможность остаться и заявил журналистам, что отклонял предложения от других клубов из-за своей преданности сборной США.

Сборная США выиграла оба первых матча группового этапа и обеспечила себе первое место в квартете D перед третьим матчем с Турцией (2:3), где за «звездно-полосатых» в основном играли резервисты.

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Маурисио Почеттино сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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