Последний шанс. 8 тренеров, которые попробуют реанимировать карьеру на ЧМ

15 мая 2026, 17:23 | Обновлено 15 мая 2026, 19:03
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Далеко не для всех футбольных тренеров сборная – пик карьеры. На каждого Реброва, возглавившего нашу национальную команду после громких побед с «Динамо», «Ференцварошем» и на Ближнем Востоке, найдется Гаттузо, который не выигрывал на клубном уровне, поэтому подбирал сборную Италии в том числе для того, чтобы реабилитироваться. И на самом деле именно второй путь более рискованный: если провалишься снова, теперь еще и в совершенно других реалиях, то у потенциальных работодателей справедливо возникнет вопрос об уровне твоей компетентности. И наоборот: если ты побеждал с клубами, но не смог со сборной, то тебя с радостью примут обратно в мир клубного футбола. Поэтому согласиться на сотрудничество с национальной командой после неудач на «обратной стороне Луны» – авантюра и игра ва-банк. А значит, и маркер: тренеру уже нечего терять. Надо рисковать, чтобы доказать и убедить. И если вдруг нет – топ-карьера закончена.

Ниже вспомним тех наставников, для которых летний мундиаль станет моментом Х в карьере. Кто-то триумфально вернется на вершину списков лучших после сомнительного периода, а кто-то навсегда попрощается с мечтой тренировать топ-команды.

Грэм Поттер (Швеция)

Начнем сразу с горячего – обидчика сборной Украины. Поттер заявил о себе в большом футболе в «Брайтоне», превратив вечного аутсайдера лиги в крепкого середняка, который регулярно продает игроков за 50+ миллионов. А еще именно Грэм осуществил в команде идейную революцию: «чайки» начали играть в атаку и с мячом после того, как годами парковали «автобус» с Хьютоном во главе. В последнем сезоне с ирландцем у команды был средний показатель владения мячом в 44% в чемпионате, в последнем полном сезоне с «волшебником» – уже 54%. Не было бы идейных Де Дзерби и Хюрцелера, если бы не работа Поттера в «Брайтоне». Не потому что «на багаже», совсем нет – просто аутсайдер АПЛ с футболом на отбой не заинтересовал бы столь перспективных специалистов, мечтающих, в частности, об эстетичных действиях их игроков на поле. Поттер вывел «Брайтон» на новый уровень.

Но в какой-то момент рискнул и ошибся, возглавив «Челси». Как и Лэмпард. Как и Почеттино. Как и, весьма вероятно, Росеньор. Работа в Лондоне с Боули не вывела на новый уровень карьеру ни одного наставника, кроме Марески. Поттер не разобрался в трех составах «синих». Не провалился, но и не сделал достаточно, чтобы решение о его увольнении воспринималось болельщиками враждебно. Далее – попытка найти счастье в «Вест Хэме». Неудачная то ли из-за скромной трансферной политики команды, то ли – вполне вероятная версия – из-за недостаточного тренерского уровня. Поттер едва не пошел ко дну с коллективом, у которого состав подходит для финиша в районе экватора таблицы – удар по репутации наставника. Конечно, после такого у него не было шансов получить топ-предложение в АПЛ. Поэтому сейчас он тренирует сборную Швеции. Уже вывел команду на ЧМ. Если проявит себя и на нем, снова будет считаться топ-тренером.

Фабио Каннаваро (Узбекистан)

Карьера легендарного итальянца как тренера стартовала на Дальнем и Ближнем Востоке. Там он не срывал звезд с неба и лишь в одном клубе проработал более 50 матчей. Успел побывать в «Аль-Насре» за полдесятилетия до того, как туда прибыл Роналду. Но всегда все шло не так. Например, сборная Китая с Фабио во главе в качестве исполняющего обязанности проиграла 2 из 2 матчей. «Беневенто» вылетел из Серии B. «Удинезе» Каннаваро возглавил лишь весной – но после 6 матчей под руководством тренера «зебры» не пожелали продолжать с ним сотрудничество. Последнее место работы легенды – загребское «Динамо». Там он не проработал и полгода, завершив сезон досрочным увольнением. Неудача за неудачей – и клубы больше в тебя не верят. А вот сборная Узбекистана – вполне. Фабио будет руководить командой на первом для нее мундиале в истории. Справится – вернется в большую игру.

Карло Анчелотти (Бразилия)

Кто-то скажет, что Карло не нужно никому ничего доказывать. А если вдруг когда-то и нужно было – он уже сделал это многочисленными победами во главе разных клубов из разных стран. Чего только стоят последние победы в Лиге чемпионов с «Реалом» – уже «не тем», не фаворитом розыгрышей и так далее. Но с трофеями в итоге. А еще – с историческими камбэками. Анчелотти – безусловно легенда. И его наследие в футболе не будет обесценено никакими его дальнейшими неудачами. Но это не снимает вопроса: а готов ли Карло по-прежнему побеждать? В последнем сезоне с «Реалом» не убедил. Получил в свой состав Мбаппе – и проиграл все. В частности, все 4 Класико «Барселоне» в течение розыгрыша, 2 из них – за трофеи. А еще был беззубый вылет от «Арсенала» из ЛЧ. Худший сезон в карьере Винисиуса. Неудачные попытки навязать команде игру в прессинге.

Давайте называть вещи своими именами: Анчелотти не справился. Возможно, никто бы не смог – но факт остается фактом. Не совместил Мбаппе и Вини. Не убедил их работать как следует без мяча. Не нашел правильных слов для этого. А потому просто не имел шансов замаскировать другие проблемы команды. Анчелотти оставил после себя для Хаби в Мадриде руины, где ничего не работало. Алонсо вынужден был начинать с нуля. Возможно, в том числе поэтому и не сумел продержаться на посту даже сезона. Карло всегда был тем, кто выигрывает не гениальной тактикой, а удачными решениями в моменте и хорошими отношениями с футболистами – но в 2025 году не смог. Фирменный Анчелотти… закончился? Ответ на этот вопрос даст чемпионат мира, на который Карло повезет бразильскую команду. Тактика снова не нужна, а хорошие отношения с Вини – да. Анчелотти может доказать, что в Мадриде его просто подставили. Или не доказать.

Маурисио Почеттино (США)

Еще один тренер, карьеру которого если не похоронил, то точно притрусил землей «Челси». В сезоне с Маурисио «синие» финишировали в чемпионате на строчке, которая позволила им квалифицироваться лишь в ЛК. Лучший год в карьере провел Палмер – но вообще ничего не показали остальные. У Коула аж 33 голевых действия в том сезоне АПЛ, у второго и третьего лучших по этому показателю в клубе – 31 в сумме. Куча дорогих и перспективных новичков ничего не показала. С другой стороны: а могла ли вообще? Этот же состав не выигрывал стабильно и у Марески, похожий – у Поттера. Возможно, дело не в Почеттино. Но кто в это поверит, когда тренера уволили по итогам первого же полного сезона с двух последних мест работы? Для многих Маурисио сейчас – наставник, который хорошо работал только в «Тоттенхэме». С таким статусом работу в топ-клубе не получить. А вот если вывести сборную США в какой-нибудь четвертьфинал домашнего ЧМ, то можно.

Джесси Марш (Канада)

Тренер-американец едет на ЧМ, чтобы руководить сборной Канады, в то время как у американской команды нет американского тренера – это красиво. А еще в этом столько смыслов! Если США доверили национальную команду аргентинцу, то не сочли ни одного американца достаточно талантливым, чтобы справиться с этой работой. Значит, Марш – так себе. С другой стороны, если канадцы выбрали его вместо любого тренера-канадца, то, может, не настолько уж и так себе? В последний свой год в клубном футболе наставник не впечатлял во главе «Лидса» и был уволен еще до завершения сезона. Ранее не продержался и года в РБ. Последний раз хорошо справлялся со своей работой аж в «Зальцбурге», поэтому неудивительно, что серьезных предложений в клубном футболе не получил. А статус главного тренерского проспекта Америки в этом виде спорта как-то нужно поддерживать. Победы над Боснией, Швейцарией и Катаром в группе ЧМ в этом помогут.

Томас Тухель (Англия)

Тухель выигрывал крупные трофеи с «Баварией» и «Челси», но давайте посмотрим правде в глаза: кто из руководителей топ-клубов сейчас был бы готов рискнуть всем и пригласить Томаса к себе? Плохой характер немца – факт. В «Челси» выяснилось, что у наставника еще и проблемы с коммуникацией: так и не смог найти подход к новым владельцам клуба. Затем перешел в «Баварию»… чтобы упустить титул Бундеслиги впервые за 12 лет. Да, это был исторический год «Байера» и Алонсо, но кого волнует этот контекст? С Тухелем мюнхенцы вылетели из ЛЧ без шансов от «Манчестер Сити» в первый год и пропустив два гола от Хоселу во второй. В какой-то момент показалось, что команда держится на плаву только благодаря топовой реализации Кейна. Игры не было, трофеев – тоже. А даже в первый год Тухеля в клубе (неполный сезон) «Бавария» выиграла титул Бундеслиги только из-за потери очков «Боруссией» в последнем туре.

Немецкий гегемон играл в слишком осторожный футбол. Не доминировал над соперниками в топ-матчах. Тухель сделал «Баварию» непохожей на себя, но не побеждал с ней – приговор для тренера. Теперь его не пригласят в клубы с четкой философией игры. Вряд ли пригласят туда, где нужно больше общаться, чем тренировать. А если так – большинство дверей закрыто. Тухель вошел в едва ли не единственную, где не было замков. В Англии не нужен стиль. В Англии не нужно иметь хорошие отношения со всеми. Просто побеждай, и этого будет достаточно. Сборная «трех львов» соскучилась по трофеям. Саутгейт избаловал ее участием в финалах Евро и решающих стадиях крупных турниров, но не победами. Теперь болельщик хочет большего и имеет на это право: когда, как не сейчас, с Кейном, Палмером, Беллингемом и Мадуэке (извините) в составе? Если Тухель выиграет ЧМ, то докажет, что он лучший. Всем и навсегда.

Рональд Куман (Нидерланды)

На самом деле близки к нашей подборке были Бьелса и Рангник, для которых чрезвычайно важно побеждать на ЧМ, но… что именно им доказывать? Аргентинца любят не за постоянные победы. Немца уважают на родине вне зависимости от того, что в последние годы он делал за ее пределами. Другое дело – Куман, который «сгорел» в «Барселоне». Затем с его работой лучше справился Хави. Сейчас в Каталонии убеждает Флик. По сравнению с ними работа Кумана выглядит просто плохо выполненной. И это с ним далеко не впервые: до «Барселоны» его уволили еще осенью из «Эвертона». 5 из 7 последних приходов Рональда в клубы – такие, что завершились отставками еще в течение сезона. Реальность такова, что прямо сейчас Куман нужен только сборной Нидерландов. Если он не удивит на ЧМ, то количество его поклонников обнулится. Хочет хорошие контракты и работу в топ-лигах? Пусть проходит с командой как можно дальше.

Юлиан Нагельсманн (Германия)

Увольнение Нагельсманна «Баварией» было ошибкой. Замена Юлиана на Тухеля не сработала. Впрочем, нельзя сказать, что у талантливого немца весной 2023 года все было под контролем: «Бавария» отставала от «Боруссии» в Бундеслиге, а в ЛЧ абсолютно точно не была фаворитом противостояния с «горожанами». И это еще до того, как в Мюнхене все окончательно разладилось. Еще до чемпионского «Байера». До Алонсо. С одним лишь Терзичем во главе команды из Дортмунда. Нагельсманн не провалился, но и точно не работал в последний год как главный талант поколения, как главная надежда немецкой нации. Впервые в карьере у Юлиана не получилось. Впервые за время его карьеры на топ-уровне в нем усомнились потенциальные работодатели. Впервые ценность Нагельсманна на рынке труда не увеличилась, а уменьшилась. Сборную Германии тренер возглавил в том числе и для того, чтобы совершить камбэк.

Не смог на Евро-2024. Да, уступил чемпионской Испании – но в Германии, на домашнем турнире. Снова неудача. Недостаточно громкая для увольнения, но достаточно весомая, чтобы сделать следующее крупное соревнование моментом Х для специалиста. Летом в США Нагельсманн попытается доказать, что является одним из лучших тренеров. Что «Баварии» следовало доверять ему больше. Что он номер один среди действующих тренеров с немецким паспортом. И главное: что он готов вернуться в клубный футбол. Потому что все звездные тренеры сейчас здесь. Все лучшие тактические баталии – тоже. Нагельсманн хочет быть в центре внимания чаще, чем несколько раз в год. А еще хочет выигрывать титулы. Чтобы совместить это, нужен контракт с топ-клубом. Такой не получишь, если не оправдаешь надежды целой нации. Поэтому летом Юлиан должен вывести Германию хотя бы в полуфинал.

А дальше – «Реал» или, например, «Ливерпуль». Или длительная безработица из-за нежелания принимать предложения от более скромных команд. Для него все решится в Штатах. Как и для многих.

Здається, що для Анчелотті, Тухеля та Нагельсманна навіть невдачі з нинішніми їх збірними не будуть означати чогось аж надто драматичного в аспекті кар'єри. По решті перерахованих - без питань взагалі
папа Карло повинен довести ясі що він неабиякий тренер. бо у ясі "самнєнія панімаш". і Тухель має це ж довести,негідник, і Куман,цей трєнєрішка.
