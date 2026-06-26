Определены финалистки травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Наоми Осака в финале сыграет с Каролиной Муховой
На травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге опрделены финалистки.
Трофей пятисотника в Германии разыграют представительница Японии Наоми Осака (WTA 15) и представительница Чехии Каролина Мухова (WTA 11).
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В полуфинале Осака обыграла китаянку Ван Синьюй (WTA 52) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:3, 6:3.
Для Осаки это 14-й финал в карьере и первый на травяном покрытии. Японка поборется за восьмой титул в карьере.
Мухова одолела квалифайерку Елену-Габриэлу Русе (WTA 105) в двух партиях за 1 час и 42 минуты – 6:4, 6:4.
Поединок теннисисток прерывался на полтора часа из-за сильной жары.
Для Муховой это будет девятый финал в карьере и первый на травяном покрытии.
Каролина дошла до финальной стадии на всех покрытиях в сезоне 2026 года. В активе чешки трофей на WTA 1000 в Дохе (хард). На грунте – финал WTA 500 в Штутгарте.
Осака и Мухова пять раз играли между собой. Наоми триджы одержала победу над Каролиной.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/2 финала
Елена-Габриэла Русе [Q] – Каролина Мухова [4] – 4:6, 4:6
Ван Синьюй – Наоми Осака [6] – 3:6, 3:6
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, финал
Каролина Мухова [4] – Наоми Осака [6]
Видеообзор матчаЕлена-Габриэла Русе – Каролина Мухова
Видеообзор матчаВан Синьюй – Наоми Осака
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