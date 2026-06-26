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WTA
26 июня 2026, 20:41 | Обновлено 26 июня 2026, 20:46
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0

Определены финалистки травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Наоми Осака в финале сыграет с Каролиной Муховой

26 июня 2026, 20:41 | Обновлено 26 июня 2026, 20:46
245
0
Определены финалистки травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
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На травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге опрделены финалистки.

Трофей пятисотника в Германии разыграют представительница Японии Наоми Осака (WTA 15) и представительница Чехии Каролина Мухова (WTA 11).

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В полуфинале Осака обыграла китаянку Ван Синьюй (WTA 52) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:3, 6:3.

Для Осаки это 14-й финал в карьере и первый на травяном покрытии. Японка поборется за восьмой титул в карьере.

Мухова одолела квалифайерку Елену-Габриэлу Русе (WTA 105) в двух партиях за 1 час и 42 минуты – 6:4, 6:4.

Поединок теннисисток прерывался на полтора часа из-за сильной жары.

Для Муховой это будет девятый финал в карьере и первый на травяном покрытии.

Каролина дошла до финальной стадии на всех покрытиях в сезоне 2026 года. В активе чешки трофей на WTA 1000 в Дохе (хард). На грунте – финал WTA 500 в Штутгарте.

Осака и Мухова пять раз играли между собой. Наоми триджы одержала победу над Каролиной.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/2 финала

Елена-Габриэла Русе [Q] – Каролина Мухова [4] – 4:6, 4:6

Ван Синьюй – Наоми Осака [6] – 3:6, 3:6

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, финал

Каролина Мухова [4] – Наоми Осака [6]

Видеообзор матча Елена-Габриэла Русе – Каролина Мухова

Видеообзор матча Ван Синьюй – Наоми Осака

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Наоми Осака Каролина Мухова Ван Синьюй Елена-Габриэла Русе WTA Бад-Хомбург
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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