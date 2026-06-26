26 июня сборные Норвегии и Франции проведут матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Джиллетт в Фоксборо (США). Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

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Вместе с Норвегией и Францией в квартете I на мундиале играют команды Сенегала и Ирака.

Наставник Норвегии – Столе Сольбаккен. Сборную Франции тренирует Дидье Дешам.

Календарь и результаты матчей в группе I ЧМ-2026:

16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1

– Сенегал – 3:1 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4

– 1:4 23.06. 00:00. Франция – Ирак – 3:0

– Ирак – 3:0 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал – 3:2

– Сенегал – 3:2 26.06. 22:00. Норвегия – Франция

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак

Норвегия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.