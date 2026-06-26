Норвегия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы I ЧМ-2206 26 июня в 22:00
26 июня сборные Норвегии и Франции проведут матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на стадионе Джиллетт в Фоксборо (США). Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Норвегией и Францией в квартете I на мундиале играют команды Сенегала и Ирака.
Наставник Норвегии – Столе Сольбаккен. Сборную Франции тренирует Дидье Дешам.
Календарь и результаты матчей в группе I ЧМ-2026:
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак – 3:0
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал – 3:2
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак
Норвегия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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