Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Норвегия
26.06.2026 22:00 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 июня 2026, 20:59 |
913
0

Норвегия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы I ЧМ-2206 26 июня в 22:00

26 июня 2026, 20:59 |
913
0
Норвегия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

26 июня сборные Норвегии и Франции проведут матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Джиллетт в Фоксборо (США). Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Норвегией и Францией в квартете I на мундиале играют команды Сенегала и Ирака.

Наставник Норвегии – Столе Сольбаккен. Сборную Франции тренирует Дидье Дешам.

Календарь и результаты матчей в группе I ЧМ-2026:

  • 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
  • 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
  • 23.06. 00:00. Франция – Ирак – 3:0
  • 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал – 3:2
  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак

Норвегия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Норвегия – Франция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бельгия вернет роль фаворита. Прогноз на решающие матчи в группе G
Стали известны стартовые составы на матч чемпионата мира Сенегал – Ирак
Мбаппе – в старте, где Холанд? Названы составы на матч Норвегия – Франция
сборная Норвегии по футболу сборная Франции по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Волейбол | 25 июня 2026, 19:00 68
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций

«Сине-желтые» уверенно победили Италию

Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 26 июня 2026, 06:32 35
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение

Футболист может оказаться в «Галатасарае»

Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Теннис | 26.06.2026, 14:09
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26.06.2026, 11:33
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Монтелла назвал причины провала Турции и сказал, что дальше
Футбол | 26.06.2026, 18:05
Монтелла назвал причины провала Турции и сказал, что дальше
Монтелла назвал причины провала Турции и сказал, что дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
У Усика сделали официальное заявление относительно следующего боя
У Усика сделали официальное заявление относительно следующего боя
24.06.2026, 22:42
Бокс
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 6
Футбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
25.06.2026, 07:37 6
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
25.06.2026, 10:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем