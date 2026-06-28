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  4. Шахтер покинет футболист, который играл за сборную Украины. Не нужен Турану
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 08:31 |
2094
0

Шахтер покинет футболист, который играл за сборную Украины. Не нужен Турану

Иван Петряк получит статус свободного агента и продолжит карьеру в футболке «Кудровки»

28 июня 2026, 08:31 |
2094
0
Шахтер покинет футболист, который играл за сборную Украины. Не нужен Турану
ФК Шахтер Донецк. Иван Петряк
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Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Опытный 32-летний футболист не входит в планы главного тренера Арды Турана, поэтому уйдет на правах свободного агента. Контракт игрока истекает 30 июня.

Украинец уже получил вариант для продолжения карьеры – Петряка пригласила «Кудровка», которая ищет усиление перед стартом нового сезона в Премьер-лиге.

Клуб из Черниговской области решил подписать трех свободных агентов – кроме игрока «горняков» идут переговоры с вингером Константином Бычеком и защитником Евгением Пасичем.

В течении своей карьеры Петряк играл за «Шахтер», луганскую «Зарю», житомирское «Полесье», одесский «Черноморец», венгерские «Фехервар» и «Ференцварош».

В футболке донецкой команды вингер провел 39 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В активе Петряка – пять игр за сборную Украины.

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Шахтер Донецк Иван Петряк Кудровка Игорь Бурбас Арда Туран трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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