Шахтер покинет футболист, который играл за сборную Украины. Не нужен Турану

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Опытный 32-летний футболист не входит в планы главного тренера Арды Турана, поэтому уйдет на правах свободного агента. Контракт игрока истекает 30 июня.

Украинец уже получил вариант для продолжения карьеры – Петряка пригласила «Кудровка», которая ищет усиление перед стартом нового сезона в Премьер-лиге.

Клуб из Черниговской области решил подписать трех свободных агентов – кроме игрока «горняков» идут переговоры с вингером Константином Бычеком и защитником Евгением Пасичем.

В течении своей карьеры Петряк играл за «Шахтер», луганскую «Зарю», житомирское «Полесье», одесский «Черноморец», венгерские «Фехервар» и «Ференцварош».

В футболке донецкой команды вингер провел 39 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В активе Петряка – пять игр за сборную Украины.