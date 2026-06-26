Йозуа КИММИХ: «Мы облегчили им задачу»

Правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы хорошо начали матч, но потом слишком легко потеряли мяч и продолжали давать им возможность атаковать. Мы облегчили им задачу и позволили им войти в игру. Во втором тайме поражение было заслуженным».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе с 4 набранными очками. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.