Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йозуа КИММИХ: «Мы облегчили им задачу»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 18:33 | Обновлено 26 июня 2026, 18:35
184
0

Йозуа КИММИХ: «Мы облегчили им задачу»

Защитник сборной Германии прокомментировал поражение от Эквадора

26 июня 2026, 18:33 | Обновлено 26 июня 2026, 18:35
184
0
Йозуа КИММИХ: «Мы облегчили им задачу»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Правый защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от сборной Эквадора (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы хорошо начали матч, но потом слишком легко потеряли мяч и продолжали давать им возможность атаковать. Мы облегчили им задачу и позволили им войти в игру. Во втором тайме поражение было заслуженным».

Эквадор набрал необходимые три очка и вышел в плей-офф с 3-го места в группе с 4 набранными очками. Германия, несмотря на поражение, заняла первое место с 6 очками и также сыграет в 1/16 финала.

По теме:
Норвегия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
10 лет назад Месси ушел из сборной Аргентины
Сенегал – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йозуа Киммих сборная Германии по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
Футбол | 26 июня 2026, 07:25 6
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»

Президент клуба вспомнил ситуацию с Лонвейком

ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
Футбол | 26 июня 2026, 17:59 2
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков объявил, где будет проводить домашние матчи

Команда возвращается в Киев

Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 26.06.2026, 17:55
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Футбол | 25.06.2026, 18:44
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 26.06.2026, 08:28
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
25.06.2026, 10:31 14
Футбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 9
Футбол
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
25.06.2026, 07:37 6
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 4
Бокс
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем